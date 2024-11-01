edición general
España firma la compra de 18 C295 y refuerza el anclaje industrial de Airbus en su territorio

La firma del contrato entre el Ministerio de Defensa de España y Airbus Defence and Space para la adquisición de 18 nuevos aviones de transporte táctico C295 marca un punto de inflexión en la evolución estructural del Ejército del Aire y del Espacio.Más que una simple compra de reemplazo, el acuerdo formaliza una estrategia de homogeneización de flota, racionalización logística y actualización doctrinaria en el segmento de transporte aéreo ligero y entrenamiento operativo. Con esta orden, España eleva a 46 aeronaves su flota total de C295 en...

