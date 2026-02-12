·
España critica la cumbre clave de líderes europeos a la que no fue invitada antes de la reunión de los 27 porque socava los valores de la UE
Sánchez y Meloni han conversado durante este jueves, pero el gobierno italiano dice que el mandatario español "no planteó ninguna objeción"
politica
12 comentarios
#1
Pertinax
*
Una "cumbre' en un hotel, no es cumbre de la UE, ni es nada. Es una kedada de coleguitas.
5
K
67
#7
Spirito
#1
Uff, y que tenga que darte yo la razón.
1
K
23
#8
Pertinax
#7
Pues me jode, no creas.
1
K
23
#2
JackNorte
*
Ser invitado implica unas cosas , no serlo otras, creerse que en Europa estas cosas no importan creo que es un error. El mundo nos guste o no cambia de posicion en reuniones asi , aparte de las oficiales. Luego nos sorprendemos si se vota diferente a como pensabamos.
Pero supongo que en el pasado y con otros partidos ocurrieron muchas de estas reuniones sin presencia de España, dado que nuestros dirigentes ni sabian comunicarse en otro idioma.
2
K
34
#5
dclunedo
#2
Creo que el gran problema de Perro es precisamente ese. Que entienden las gilipolleces que dice
0
K
7
#4
DonaldBlake
Pedro no se ha enterado aún de que no le gusta a los fachas.
1
K
23
#6
soberao
*
#4
La UE (la derecha en la unión) está preparando un mecanismo de devolución de inmigrantes con la idea de llevarlos a un país fuera de la UE mientras se tramita la solicitud de asilo para que no estén en Europa y no tengan luego problemas con los que se quedan ilegalmente. Como Sanchez prepara una regulación de inmigrantes esto va en dirección opuesta a lo que pide la ultraderecha que es lo mismo que Trump y su ICE, pero "bien hecho". Por eso se olvidaron de invitarle, porque no es bienvenido...
www.theguardian.com/world/2026/feb/10/eu-moves-closer-to-creating-offs
1
K
25
#11
XaviHG
#3
y
#6
Era una reunión previa a la cumbre que se va a celebrar. La reunión la convocaron Alemania, Italia y Bélgica, no Italia en solitario. Un tercio de los países de la UE no fueron "invitados", no solo España.
0
K
6
#12
Marisadoro
... el presidente del Gobierno iría directamente a la cumbre convocada por el Consejo Europeo.
0
K
20
#9
Febrero2034
Si Pedro Sánchez sabe hablar inglés. No entiendo como no lo invitan
1
K
17
#3
alfre2
Meloni ha demostrado a quién teme
0
K
11
#10
elsnons
*
En toda Cdad de vecinos siempre hay un núcleo duro que marca la tendencia a seguir e Italia ha pasado a formar parte de ese núcleo . Sanchez es el vecino díscolo pero lo hace por obligacion de sus socios de gobierno lo cual le impide influir dentro .
La insistencia de vehicular las lenguas autonómicas en Bruselas, la rebaja al 2,5 del gasto en defensa y la regularización extranjera son solo unas de las medidas a las que los socios de gobierno le han obligado pero que sus socios europeos no comparten ya que no están obligados a ello .
0
K
10
Ver toda la conversación (
12
comentarios)
