España arranca el último mes del año con un asesinato machista cada dos días

Desde el 30 de noviembre seis hombres han matado a sus parejas o exparejas, el último en Catarroja (Valencia), donde una mujer ha fallecido tras tres días en la UCI en un inicio de diciembre que suele ser una de las épocas del año con más casos
| etiquetas: diciembre , asesinatos machistas , españa
www.epdata.es/datos/violencia-genero-estadisticas-ultima-victima/109/e
Y claro si creas un marco en el cual toda mujer es una potencial aprovechada, que te van a denunciar en falso.
Así no avanzamos. Y por favor, no caigamos en "los inmigrantes que?", porque si vienen aquí y no los integramos es porque la derecha sostiene discursos parecidos.
¿Por qué no informan de cómo evoluciona en otros países? Así podríamos saber, por ejemplo, si se nota el efecto de las leyes extraordinarias españolas o no.
Ya que hemos decidido ser un país especial, estaría bien saber cómo están yendo las cosas en comparación a los países convencionales.
Yo propongo que nos fijemos en Italia, que ante la ola de feminicidios hasta Meloni, nada feminista, ha instaurado la pena perpetua...¿Hace?