España arranca el último mes del año con un asesinato machista cada dos días

Desde el 30 de noviembre seis hombres han matado a sus parejas o exparejas, el último en Catarroja (Valencia), donde una mujer ha fallecido tras tres días en la UCI en un inicio de diciembre que suele ser una de las épocas del año con más casos

etiquetas: diciembre , asesinatos machistas , españa
themarquesito #1 themarquesito *
Con esto son 44 víctimas en lo que va de año. El año pasado hubo un total de 49, así que me parece que difícilmente la cifra vaya a ser más baja. Aquí todavía no han actualizado los datos, por eso marcan 42 para el año en curso.
#2 Almirantecaraculo
#1 la ola reaccionaria no para. Ya lo dijo Aznar, "el que pueda hacer que haga".
Y claro si creas un marco en el cual toda mujer es una potencial aprovechada, que te van a denunciar en falso.
Así no avanzamos. Y por favor, no caigamos en "los inmigrantes que?", porque si vienen aquí y no los integramos es porque la derecha sostiene discursos parecidos.
#3 DenisseJoel
Casi siempre que hablan de la violencia en la pareja o de la violencia machista dan datos solo de España.
¿Por qué no informan de cómo evoluciona en otros países? Así podríamos saber, por ejemplo, si se nota el efecto de las leyes extraordinarias españolas o no.

Ya que hemos decidido ser un país especial, estaría bien saber cómo están yendo las cosas en comparación a los países convencionales.
Ratoncolorao #4 Ratoncolorao
#3 Toda la razón! Hay leyes que regulan el tráfico y sin embargo se siguen produciendo accidentes...¡¡Que las deroguen ya!!
Yo propongo que nos fijemos en Italia, que ante la ola de feminicidios hasta Meloni, nada feminista, ha instaurado la pena perpetua...¿Hace?
