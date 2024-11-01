·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
9107
clics
Esta galería te muestra las verdaderas caras del fascismo
5987
clics
Cuando las sentencias se escriben antes del juicio
3290
clics
Sergio Gutiérrez, especialista en el sector inmobiliario: “Se acabó alquilar habitaciones en 2026”
2916
clics
Max Blumenthal borra la sonrisa del rostro de un cargo oficial estadounidense en el Show de Piers Morgan (inglés)
3488
clics
Idealista se está llenando de imágenes de casas a la venta hechas con IA. Y cada vez es más difícil identificarlas
más votadas
621
La UCO admite que no ha investigado al novio de Ayuso, pero culpa a la lentitud en la Justicia
416
Cuando las sentencias se escriben antes del juicio
379
LaLiga ha bloqueado la web de Cáritas entre rumores y polémica alrededor de Javier Tebas
576
Miles de personas piden justicia para las 7.291 víctimas en las residencias de Madrid durante la pandemia y el cambio de modelo
283
Cuando Marchena absolvió a un colega de profesión por revelar la hoja de antecedentes penales de un enemigo
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
2
meneos
223
clics
España en el año 711 D.C
Video de cómo habría sido vivir en España en el año 711.
|
etiquetas
:
españa
,
ia
,
ai
,
video
2
0
3
K
4
ocio
7 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
2
0
3
K
4
ocio
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
Milmariposas
Bancos en las iglesias? Hmmmm, nop.
0
K
14
#2
Pertinax
*
En Guadalete mal, ya os lo digo sin mirar.
0
K
12
#1
DaniTC
*
Tiene varios errores. Por ejemplo, la iglesia nunca sería así. Puede tomarse como ejemplo a santa maría de melque que es del siglo vii.
Como adjunto una reconstrucción .
x.com/romandalusi/status/1683033941652000768?t=XsQEojYBEzESLHj6KW6SKA&
0
K
10
#6
wata
A ver...el mismo año que llegó el Islam ya había toda una cultura árabe islámica? Vaya chorrada de video!
0
K
10
#7
MIrahigos
¿Pero en qué mes del 711? La invasión omeya de la península ibérica no empezó hasta la primavera del 711, a si que pocas escuelas y mezquitas les dio tiempo a hacer ese año.
Y esa IA no ha visto una obeja ni un huerto de verdad en su vida, ni ya puestos un hogar, todo muy limpio, ni unas barbas sin acondicionador.
Muy impostado todo.
0
K
9
#5
Foxdie
Pero si es ABASCAL!!!
0
K
7
#4
villarraso1978
España no existía en esa época
0
K
6
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Como adjunto una reconstrucción .
x.com/romandalusi/status/1683033941652000768?t=XsQEojYBEzESLHj6KW6SKA&
Y esa IA no ha visto una obeja ni un huerto de verdad en su vida, ni ya puestos un hogar, todo muy limpio, ni unas barbas sin acondicionador.
Muy impostado todo.