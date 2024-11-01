edición general
España en el año 711 D.C  

Video de cómo habría sido vivir en España en el año 711.

7 comentarios
Milmariposas #3 Milmariposas
Bancos en las iglesias? Hmmmm, nop.
Pertinax #2 Pertinax *
En Guadalete mal, ya os lo digo sin mirar.
DaniTC #1 DaniTC *
Tiene varios errores. Por ejemplo, la iglesia nunca sería así. Puede tomarse como ejemplo a santa maría de melque que es del siglo vii.

Como adjunto una reconstrucción .

x.com/romandalusi/status/1683033941652000768?t=XsQEojYBEzESLHj6KW6SKA&  media
wata #6 wata
A ver...el mismo año que llegó el Islam ya había toda una cultura árabe islámica? Vaya chorrada de video!
MIrahigos #7 MIrahigos
¿Pero en qué mes del 711? La invasión omeya de la península ibérica no empezó hasta la primavera del 711, a si que pocas escuelas y mezquitas les dio tiempo a hacer ese año.
Y esa IA no ha visto una obeja ni un huerto de verdad en su vida, ni ya puestos un hogar, todo muy limpio, ni unas barbas sin acondicionador.

Muy impostado todo.
Foxdie #5 Foxdie
Pero si es ABASCAL!!!
#4 villarraso1978
España no existía en esa época
