Las escuelas católicas concertadas llevan al Gobierno de Ayuso a los tribunales por suprimir los dispositivos electrónicos de las aulas

“Es una medida taxativa que se contradice con los principios de libertad, pluralidad y calidad de enseñanza postulados por la Comunidad de Madrid y que, sin duda, preocupa enormemente a los 340 centros que conforman la red de ECM, al ver vulnerado su derecho a desarrollar un proyecto educativo propio y, sobre todo, elegido libremente por las familias”, se lee en el comunicado que publicó entonces la asociación.

loborojo
Tranquilos, el año que viene cambia la norma y un amable comisionista Ayuso os ayuda a conseguirla; este año la comisión es con libros físicos.
XtrMnIO
Joer como que buena pasta se sacaban con ello, con 500€ mínimo anuales por alumno por una mierda de portátil de 300€ y licencias digitales a precio de libro físico.
A_S
Hostias que me veo apoyando a Ayuso xD xD
d5tas
#3 Para una cosa que hacen bien.
Hynkel
#3 #9 Tarde, pero hace tiempo que es un secreto a voces lo del abuso de las pantallas.

Yo tampoco pensaba que le daría la razón a IDA en algo, pero es lo que hay xD. Tanta tablet y tanta pantalla, sobre todo en primaria, no pinta nada. No digamos ya en infantil.
Apotropeo
Dios está en las tablets
javibaz
Pueden dejar de ser concertadas en el momento que quieran. Si chupas dinero público, las normas no las pones tú.
EISev
#1 y sin embargo hay colegios concertado con y sin uniforme (aunque la mayoría lo impone) , y colegios públicos con y sin uniforme (aunque la mayoría no lo impone)...

No todas las normas vienen directamente desde educación hay algunas cosas en las que cada colegio tiene algo de manga ancha para decidir sus propios métodos.
atrompicones
"Cria cuervos y te sacarán los ojos", "Nunca debes morder la mano que te da de comer", "De desagradecidos está el infierno lleno.", "De bien nacidos es ser agradecidos." Etc.
