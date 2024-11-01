edición general
Escuela de sueño para familias: A dormir en la infancia también se aprende

A las familias cada vez les cuesta más instaurar rutinas de sueño con el ritmo frenético del día a día, las extraescolares y las pantallas. La consecuencia es que los niños y niñas en edad escolar duermen menos horas de las recomendadas. Para mitigar la situación, el Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid ha impulsado una escuela para que padres y madres aprendan a mejorar la higiene del sueño de sus hijos.

Torrezzno
Pues me parece casi necesario. Casi todo el mundo que conozco las ha pasado putas. Yo mismo me tengo que cambiar de cama cada noche porque la enana viene a la mia.

En vez de un hospital debería ser un servicio de los centros de salud. Pero ya sabemos lo degradada que está la atención primaria
Ovlak
#1 Es cierto que casi todos los padres que conozco han sufrido problemas relacionados con el sueño, pero también es cierto que, sorprendentemente, pocos hacen los esfuerzos necesarios para establecer rutinas que los atajen. En el parque flipan cuando me largo a las 19h porque a las 20h ya estamos duchados, cenados y empezando con el cuento. ¿Cuánto duermen vuestros hijos? De verdad que no lo entiendo.
