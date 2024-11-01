edición general
1 meneos
3 clics

¿Es Cuba la siguiente? [en]

El domingo 11 de enero, Donald Trump se despertó pensando en Cuba. Antes de que la mayoría del país hubiera tomado siquiera su café matutino, a las 7:23 a. m. comenzó a tuitear amenazas contra el Gobierno cubano. «NO HABRÁ MÁS PETRÓLEO NI DINERO PARA CUBA, CERO», publicó Trump en su cuenta de Truth Social con su énfasis característico. «Les recomiendo encarecidamente que lleguen a un acuerdo, ANTES DE QUE SEA DEMASIADO TARDE», continuó. «Gracias por su atención a este asunto».

| etiquetas: cuba , estados unidos , imperialismo , belicismo , declive imperial
1 0 0 K 16 politica
3 comentarios
1 0 0 K 16 politica
#2 Juanjolo *
Esperemos, los cubanos están deseando. Alli la gente no ha conocido otra cosa que la dictadura castrista. Desde dentro es imposible cambiar las cosas. A poco que se revuelve uno, la dictadura encuentra argumentos para detenerle. Así tienen al pueblo sumiso. Aquí partidos de mierda como sumar o podemos gritarán y llorarán y se manifesrarán y saldrán en la tele pero no hay que hacerles ni puto caso.
0 K 6

menéame