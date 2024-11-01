¿Es Cuba la siguiente? [en]

El domingo 11 de enero, Donald Trump se despertó pensando en Cuba. Antes de que la mayoría del país hubiera tomado siquiera su café matutino, a las 7:23 a. m. comenzó a tuitear amenazas contra el Gobierno cubano. «NO HABRÁ MÁS PETRÓLEO NI DINERO PARA CUBA, CERO», publicó Trump en su cuenta de Truth Social con su énfasis característico. «Les recomiendo encarecidamente que lleguen a un acuerdo, ANTES DE QUE SEA DEMASIADO TARDE», continuó. «Gracias por su atención a este asunto».