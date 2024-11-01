·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7601
clics
Trump se desorienta en acto oficial en Tokio y primera ministra de Japón acude en su ayuda
11138
clics
Carteles de cine africanos que de tan malos, son buenos [eng]
5281
clics
Ya sabemos lo que hizo Mazón
6253
clics
It’s the inequality, stupid (Es la desigualdad, imbécil)
5026
clics
Indignación tras las nuevas revelaciones de lo que hizo Mazón el día de la DANA: "Versióndefintivaestasí.pdf"
más votadas
435
Los países africanos sustituyen la red bancaria Swift por la china
448
Israel bombardea Gaza de norte a sur tras acusar a Hamás de violar la tregua y orden de Netanyahu de responder con 'ataques contundentes'
285
Netanyahu ordena “bombardeos contundentes” en Gaza después de acusar a Hamás de violar el acuerdo
266
LaLiga pide el bloqueo de IPs a nivel europeo y que las VPN estén obligadas a identificar al usuario
358
La Generalitat Valenciana elimina las ayudas a los agricultores afectados por la DANA
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
11
meneos
54
clics
Un ertzaina da positivo en drogas tras chocar su coche patrulla contra un vehículo a la fuga en Bilbao
El conductor perseguido conducía con la pierna escayolada e iba acompañado por una mujer y un menor de edad
|
etiquetas
:
ertzaintza
,
positivo
,
drogas
,
accidente
,
bilbao
9
2
0
K
107
actualidad
12 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
9
2
0
K
107
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#9
SeñorPresunciones
Hay un puto problema con muchas de las personas que se meten a madero. Hay que realizar pruebas psicológicas intensivas y análisis de drogas sorpresa cada poco tiempo.
2
K
36
#6
Veelicus
Como deberian ver al compañero para hacerle una prueba de alcoholemia... madre mia
1
K
25
#7
Mltfrtk
Al menos este no ha caído al río con el coche.
1
K
14
#8
Extratenestre
#7
por cierto, no se supo nada mas del tema. A cada vez que paso delante, me digo que estos fueron a tope de velocidad, entre otras cosas.
0
K
9
#11
Mltfrtk
#8
No, lo taparon descaradamente. No hubo conclusiones.
0
K
10
#1
mente_en_desarrollo
Esto da para serie de Netflix.
Pensándolo bien, no. Demasiado buen guion.
0
K
12
#10
pitercio
*
No se puede decir que sea una sorpresa.
0
K
12
#2
UnoYDos
*
Joder como cambia la redacción de una noticia en función de quien se ha drogado. Si el drogado fuese el conductor fugado ni se mencionaría la solicitud de una prueba mas rigurosa, y estarían enumeradas cada una de las sustancias en las que dio positivo.
0
K
8
#4
javibaz
#2
la noticia se las trae, el conductor fugado llevaba la pierna escayolada.
0
K
14
#5
UnoYDos
#4
Si si, si no digo que sea un santo. Solo señalo que no existe tal consideración a la hora de contar los hechos cuando el infractor no es autoridad.
0
K
8
#3
DayOfTheTentacle
Suena a chiste
0
K
7
#12
penanegra
*
Sus compañeros de baja médica.... Me da que han tenido un bajón
... de asucar
0
K
6
Ver toda la conversación (
12
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Pensándolo bien, no. Demasiado buen guion.