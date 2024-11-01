edición general
Un ertzaina da positivo en drogas tras chocar su coche patrulla contra un vehículo a la fuga en Bilbao

El conductor perseguido conducía con la pierna escayolada e iba acompañado por una mujer y un menor de edad

SeñorPresunciones #9 SeñorPresunciones
Hay un puto problema con muchas de las personas que se meten a madero. Hay que realizar pruebas psicológicas intensivas y análisis de drogas sorpresa cada poco tiempo.
Veelicus #6 Veelicus
Como deberian ver al compañero para hacerle una prueba de alcoholemia... madre mia
Mltfrtk #7 Mltfrtk
Al menos este no ha caído al río con el coche.
Extratenestre #8 Extratenestre
#7 por cierto, no se supo nada mas del tema. A cada vez que paso delante, me digo que estos fueron a tope de velocidad, entre otras cosas.
Mltfrtk #11 Mltfrtk
#8 No, lo taparon descaradamente. No hubo conclusiones.
mente_en_desarrollo #1 mente_en_desarrollo
Esto da para serie de Netflix.

Pensándolo bien, no. Demasiado buen guion.
pitercio #10 pitercio *
No se puede decir que sea una sorpresa.
UnoYDos #2 UnoYDos *
Joder como cambia la redacción de una noticia en función de quien se ha drogado. Si el drogado fuese el conductor fugado ni se mencionaría la solicitud de una prueba mas rigurosa, y estarían enumeradas cada una de las sustancias en las que dio positivo.
javibaz #4 javibaz
#2 la noticia se las trae, el conductor fugado llevaba la pierna escayolada.
UnoYDos #5 UnoYDos
#4 Si si, si no digo que sea un santo. Solo señalo que no existe tal consideración a la hora de contar los hechos cuando el infractor no es autoridad.
DayOfTheTentacle #3 DayOfTheTentacle
Suena a chiste
penanegra #12 penanegra *
Sus compañeros de baja médica.... Me da que han tenido un bajón :troll: ... de asucar
