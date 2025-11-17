Errejón contra Sade

(...) Errejón es el paradigma del hombre moralista. Impulsó la idea de que los conflictos afrctivos son delitos contra la comunidad. Es decir, los moralizó. Levantó a su alrededor un muro emocional infranqueable que cambia su escala, los deshumaniza y hace que necesiten del castigo colectivo para ser reparados.
| etiquetas: errejón , sade , denuncia , acoso , moralismo , delitos , comunidad
"No hay denuncias falsas, hay una derecha fanática cuyo trabajo es criminalizar a las mujeres"
A decir que es victima de una denuncia falsa...
Para mi es una respuesta bastante inteligente.
#4 Pero, bueno, saquemos de contexto las cosas como si no hubiera un mañana.
¿Pero qué barbaridad estás diciendo?
A mí lo que me asusta es la normalización del escándalo de ladrones de lo público, especialmente en la derecha y extrema derecha.
www.youtube.com/watch?v=kbpEy0jqTo4
Por otro lado, creía que usar la sexualidad para atacar a las personas estaba mal. Pero ya veo que solamente es a veces.
Vale, sería asqueroso como todo lo que rodea a ese partido de mostrencos pagados por el sionismo, pero gracioso al mismo tiempo. Algo así como un mono con un vestido: es grotesco pero es gracioso.
En realidad, si los feministos estos de nueva ola (los "aliades" patéticos que se meten al rollo a ver si pillan cacho) le dieran una vuelta, se darían cuenta de que están… » ver todo el comentario