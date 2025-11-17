edición general
Errejón contra Sade

(...) Errejón es el paradigma del hombre moralista. Impulsó la idea de que los conflictos afrctivos son delitos contra la comunidad. Es decir, los moralizó. Levantó a su alrededor un muro emocional infranqueable que cambia su escala, los deshumaniza y hace que necesiten del castigo colectivo para ser reparados.

Fartón_Valenciano
Errejón, de decir:

"No hay denuncias falsas, hay una derecha fanática cuyo trabajo es criminalizar a las mujeres"

A decir que es victima de una denuncia falsa... xD xD xD
TikisMikiss
#1 Ya explicó que una cosa eran los eslóganes que se soltaban en partidos políticos que nadie se creía realmente y otra la vida real.
Fartón_Valenciano
#2 Errejón básicamente dijo que solo estaba interpretando un papel...
crissis
#1 #2 "En la vida real no se habla con consignas políticas" fué su respuesta ante la pregunta del juez de "¿no es que solo sí es si, señor Errejon?

Para mi es una respuesta bastante inteligente.
Spirito
#1 ¿Ya estamos sacando paticas? :popcorn:
Fartón_Valenciano
#4 Quien saco las patitas y el cuerpo entero fue Errejón, esas palabras no son mías... xD xD xD
Spirito
#3 #4 Los mercenarios de VOX lo aceptarían encantados, pero Errejón es alguien con principios humanistas y valores patriotas.

#4 Pero, bueno, saquemos de contexto las cosas como si no hubiera un mañana. :roll:
TikisMikiss
#7 Si hubiera tenido principios no habría apoyado leyes fascistas que discriminan por lo que uno tiene entre las piernas en primer lugar. Y no señalar el pastel cuando le afecta a él.
Spirito
#12 Efectivamente: pareces tikismikis. xD
DenisseJoel
El problema es que hemos normalizado el escándalo moral como forma de acción política. Hasta el punto de que la indignación automática se convierte en un imperativo. El propio Errejón es un ejemplo de ello: sigue sin ser capaz de impugnar el discurso que lo condena. Porque ese discurso es indignante, y por tanto no puede ser pronunciado.
Spirito
#8 ¿Escándalo moral? ¿Qué moral? ¿La hipócrita católica y/o religiosa? ¿De qué moral hablas?

¿Pero qué barbaridad estás diciendo?

A mí lo que me asusta es la normalización del escándalo de ladrones de lo público, especialmente en la derecha y extrema derecha.
DenisseJoel
#11 ¿Tan rápido te escandalizas? :palm:
crissis
#11 Creo que #8 se refiere a esto:

www.youtube.com/watch?v=kbpEy0jqTo4
DenisseJoel
#18 Parece un himno incel, pero por algún motivo la izquierda feminista no cancela a Def Con Dos.
crissis
#19 ¿Incel? Seguro que los de Def con dos no han follado nada de nada :shit:

Por otro lado, creía que usar la sexualidad para atacar a las personas estaba mal. Pero ya veo que solamente es a veces.
Alcalino
Si vox consiguiera incluir a Errejón en sus filas sería el fichaje del siglo :troll:
Lyovin81
#3 Ya tienen al "negro de Vox", sería la hostia que que consiguieran tener al "feminista de Vox".

Vale, sería asqueroso como todo lo que rodea a ese partido de mostrencos pagados por el sionismo, pero gracioso al mismo tiempo. Algo así como un mono con un vestido: es grotesco pero es gracioso.
En realidad, si los feministos estos de nueva ola (los "aliades" patéticos que se meten al rollo a ver si pillan cacho) le dieran una vuelta, se darían cuenta de que están…   » ver todo el comentario
okeil
La inexistencia de las denuncias falsas impide que Errejon esté siendo victima de una denuncia falsa, es de cajón. Si acaso, que tendrá que demostrarlo, podrá ganar ese juicio o no. Si lo gana, entonces podrá plantearse si ha sido victima de una falsa denuncia y denunciar a su vez ese extremo. Si lo ganase, se podría decir que existe una denuncia falsa, antes no, por mucho que algún "intelectuáh" haya escrito un librillo del asunto.
koe
a Roberpierre creo que le pasó lo mismo...
