"¿Eres anticatalanista? ¿No querías venir a TV3?": Loquillo vuelve a TV3 13 años después. Qué tiene tatuado

José María Sanz Beltrán, más conocido como Loquillo, ha sacado nuevo disco. Corazones legendarios, un doble trabajo que recoge sus temas más legendarios después de décadas de carrera. Pero a nadie se le escapa que Loquillo, aparte de su música, también es un tipo que a menudo es más noticia por lo que dice que por lo que canta. Y en este sentido, lo que dice a menudo tiene que ver con Cataluña y con qué piensa él de la lengua o del país. Hace muchos años que decidió marcharse de Barcelona.

Algunos confunden no ser nacionalista con ser anticatalanista...
A L.A. supongo.
Eso es cierto, lo que ocurre que muchos que no se definen nacionalistas en realidad si lo son, pero no comprenden que el Españolismo es otro nacionalismo mas
