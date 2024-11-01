ERC considera "una burrada" la subida de la cuota de autónomos y reclama "una fiscalidad para ricos" El portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, ha tachado de "burrada" la propuesta del gobierno de subir la cuota a los autónomos y ha reclamado una "fiscalidad para ricos" en vez de cagar las tintas sobre los trabajadores.