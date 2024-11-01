ERC considera "una burrada" la subida de la cuota de autónomos y reclama "una fiscalidad para ricos" El portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, ha tachado de "burrada" la propuesta del gobierno de subir la cuota a los autónomos y ha reclamado una "fiscalidad para ricos" en vez de cagar las tintas sobre los trabajadores.
| etiquetas: erc , autónomos , fiscalidad , ricos
Por otra parte este debate es siempre populista, se juega con la nula educación fiscal/financiera de los españoles. La "fiscalidad para ricos" suena genial, pero quienes sostienen la recaudación por IRPF son los de ingresos comprendidos entre 30-60k.
Por debajo de esa cifra se recauda poco porque los tipos son bajos, y por encima de esa cifra se recauda poco porque los… » ver todo el comentario
Si suben esa cuota es porque a pesar que digan que España va de puta madre no va
El crecimiento de PIB se hace a lo Nigeria. Por simple acumulación de gente en este caso medio millón de inmigrantes al año
Pero en las mismas el ciudadano medio cobra casi como hace 20 años (llamarte mileurista en 2005 una forma de nombrar jóvenes con bajos salarios, veinte años después siguen prácticamente igual salvo que 1 euro de 2025 da para menos que uno de 2005)
A todo esto empieza a jubilarse el baby boom. Pensiones elevadas, que hay de lo mío, viajes del IMSERSO
Sustentado por trabajadores pobres, jóvenes en la mierda e inmigración sin titulación y empleos precarios. 6 peruanos en un piso patera en Móstoles