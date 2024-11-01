El equipo de Feijóo se mofa de la agresión de Vito Quiles a Sarah Santaolalla

Preguntados por si condenan la agresión del pseudoperiodista que el propio PP contrató para el cierre de campaña en Aragón, desde el equipo de Feijóo responden con emoticonos de risas. Además, niegan que el partido haya regado con dinero público a medios de derecha y extrema derecha que amparan a acosadores como Quiles
| etiquetas: feijóo , vito quiles , sarah santaolalla , mofa
Personalmente estoy viendo que gente de derechas a mi alrededor están ojipláticos con todo, con la guerra y con esto.
www.youtube.com/watch?v=ENDQixxmtDM
"Que solo es un periodista haciendo su trabajo" sois patéticos, daríais pena si no fueseis peligrosos.
Si yo me acerco en esa actitud s Santiago Abascal acabo.....