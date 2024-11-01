edición general
35 meneos
40 clics
El equipo de Feijóo se mofa de la agresión de Vito Quiles a Sarah Santaolalla

El equipo de Feijóo se mofa de la agresión de Vito Quiles a Sarah Santaolalla

Preguntados por si condenan la agresión del pseudoperiodista que el propio PP contrató para el cierre de campaña en Aragón, desde el equipo de Feijóo responden con emoticonos de risas. Además, niegan que el partido haya regado con dinero público a medios de derecha y extrema derecha que amparan a acosadores como Quiles

| etiquetas: feijóo , vito quiles , sarah santaolalla , mofa
25 10 1 K 284 PPopulares
17 comentarios
25 10 1 K 284 PPopulares
Chinchorro #3 Chinchorro
No falla, hay una oportunidad para quedar retratados como unos abusones mierdasecas y ahí que se tiran de cabeza a demostrarlo.
3 K 56
mund4y4 #5 mund4y4
#3 Llevan unos días que es un no parar.
Personalmente estoy viendo que gente de derechas a mi alrededor están ojipláticos con todo, con la guerra y con esto.
1 K 19
sotillo #1 sotillo
No saben hacer otra cosa, mira lo de Móstoles, reírse y perseguir a las víctimas
3 K 45
#6 harverto
Ya lo he dicho, si fuera al revés, lo de Altsasu se queda corto.
2 K 34
#9 pozz
Normal que se mofen, el espectaculo de la Santaolalla es muy absurdo y ridiculo.
2 K 26
strike5000 #4 strike5000
Es que es para descojonarse, oiga.
1 K 23
#8 DatosOMientes
¿Qué agresión? ¿La del senador que le pega un panzazo o la del senador que levanta a Vito por los aires?
1 K 22
Lenari #7 Lenari
El video de la "agresión". No llega a estar a menos de dos metros de ella :shit: :palm: xD
www.youtube.com/watch?v=ENDQixxmtDM
10 K 21
thror #11 thror
#7 Ese es un video subido por el boVito, ¿Te crees que iba a subirlo mostrando la agresion sin editar? Es un video cortado, como siempre hacen. Eso no es ninguna prueba exculpatoria
3 K 63
Lenari #12 Lenari
#11 Había unas cuantas personas grabando, incluida la propia 50/50. ¿Puedes enlazar un video con la "agresión"?
0 K 9
thror #17 thror
#12 No, pero vuelvo a decirte que un video manipulado y recortado del boVito, no le exculpa.
0 K 10
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
con la que esta callendo ahora...seguro que algun familiar con la misma infeccion genetica del Feijoo se fue tiempo atras a sudamerica y de ahi viene la fama de retrasados de los gallegos?
1 K 17
curaca #16 curaca
#2 cayendo
0 K 9
#10 MenéameApesta
Al margen de la gravedad de la agresión hay que ser muy mierdas para justificar que un escuadrista, porque de periodista no tiene nada, se dedique a acosar por la calle a adversarios políticos.
"Que solo es un periodista haciendo su trabajo" sois patéticos, daríais pena si no fueseis peligrosos.
0 K 11
PaulDurden #13 PaulDurden
Y que haya imbéciles que les voten, pq no tienen otro nombre...
0 K 11
duende #14 duende
¿Es mítica agresión que se resiste a aparecer en el vídeo?
0 K 10
IrMaNDiÑo #15 IrMaNDiÑo
Si Vito Quiles se aproximadamente así al presidente de los EeEUU, acaba con diez disparos en l cabeza.
Si yo me acerco en esa actitud s Santiago Abascal acabo.....
0 K 9

menéame