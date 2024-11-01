edición general
18 meneos
24 clics
Equipo catalán de fútbol desplegó pancarta en rechazo a la intervención de EEUU en Venezuela

Equipo catalán de fútbol desplegó pancarta en rechazo a la intervención de EEUU en Venezuela

En un gesto que rompió con la cotidianidad del fútbol español, la grada del Club Esportiu Europa dejó claro que su compromiso trasciende lo deportivo. Durante el encuentro de este sábado 10 de enero frente al Alcorcón, los seguidores del conjunto catalán aprovecharon la vitrina de la Primera Federación para fijar una postura contundente contra la política exterior de la Casa Blanca hacia Venezuela. La imagen muestra una pancarta desplegada en plena tribuna con una frase lapidaria: "Váyanse al carajo, yankees de mierda".

| etiquetas: europa , fútbol , pancarta , eeuu , venezuela
15 3 1 K 111 actualidad
6 comentarios
15 3 1 K 111 actualidad
vicvic #2 vicvic
Lo gracioso es que probablemente no haya participado ningún venezolano y si le preguntas, aunque no estén totalmente de acuerdo con los métodos y el actor, si lo están con el resultado : cualquier alternativa a Maduro parece una mejora en el país.

Muchas personas cuando su país está fatal y sin visos de cambio, aceptan la injerencia extranjera como mal menor.
4 K 62
ehizabai #1 ehizabai
Váyanse al carajo, yankees de mierda.
3 K 52
Veelicus #4 Veelicus
Pues el lema de la pancarta expresa bastante bien lo que muchos sentimos acerca de la politica exterior de EEUU
1 K 24
#3 Abril_2025
Ultras de un equipo de fútbol, la noticia es que al menos han escrito "váyanse" con uve.
1 K 22
Cuñado #5 Cuñado
#0 Es errónea. No fue el equipo el que desplegó la pancarta, sino el público.
1 K 19
Kafkarudo #6 Kafkarudo
No protestaron cuando mataban a la gente en la calle, no protestaron cuando secuestraban y torturaban opositores, no protestaron para que liberen a los presos políticos, no protestaron cuando gente se moría de hambre o por falta de medicina.
No protestaron cuando Maduro liberó criminales para que fueran a causar caos en otros países.


La realidad es que todos los venezolanos están locos de contentos con la intervención.
Para cualquier venezolano que vea estos payasos va decir que se pueden meter la pancarta donde no de el sol.
1 K 17

menéame