Equipo catalán de fútbol desplegó pancarta en rechazo a la intervención de EEUU en Venezuela

En un gesto que rompió con la cotidianidad del fútbol español, la grada del Club Esportiu Europa dejó claro que su compromiso trasciende lo deportivo. Durante el encuentro de este sábado 10 de enero frente al Alcorcón, los seguidores del conjunto catalán aprovecharon la vitrina de la Primera Federación para fijar una postura contundente contra la política exterior de la Casa Blanca hacia Venezuela. La imagen muestra una pancarta desplegada en plena tribuna con una frase lapidaria: "Váyanse al carajo, yankees de mierda".
| etiquetas: europa , fútbol , pancarta , eeuu , venezuela
Muchas personas cuando su país está fatal y sin visos de cambio, aceptan la injerencia extranjera como mal menor.
No protestaron cuando Maduro liberó criminales para que fueran a causar caos en otros países.
La realidad es que todos los venezolanos están locos de contentos con la intervención.
Para cualquier venezolano que vea estos payasos va decir que se pueden meter la pancarta donde no de el sol.