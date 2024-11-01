edición general
Epstein, Yermak y Zelenski

Se sabe que varios ex jefes de Estado y/o de gobierno, así como algunos actualmente en funciones, están implicados. Algunos entregaron informaciones o datos económicos, financieros o comerciales, otros revelaron secretos políticos, militares o diplomáticos. Todos cometieron actos penados por la ley y traicionaron a sus países. Sin que ellos lo supieran, el destinatario final de la información que proporcionaban era el Estado de Israel, o al menos una facción del gobierno israelí.

Entre los documentos del caso Epstein publicados hasta ahora, sólo una tercera parte del total, hay varios pasaportes ucranianos pero el Departamento de Justicia de Estados Unidos censuró los nombres, las direcciones y las fotos de sus titulares, que mantenían relaciones con Epstein.
También hay documentos que demuestran que Epstein viajó repetidamente a Kiev y que el francés Jean-Luc Brunel cumplía encargos para él en la capital ucraniana. Jean-Luc Brunel dirigía las agencias de

zentropia #15 zentropia
Hasta este momento, el único jefe de Estado conocido cuyo entorno practica misas negras características de ese tipo de culto, es el presidente no electo ucraniano Volodimir Zelenski. H

xD xD xD xD

Menudo pedazo de artículo mierdoso.
Lo mas retarded leido en meneame.
Y mira que el ranking esta dificil.
cocolisto #16 cocolisto
Es tan grave y tan extenso y con implicaciones tan graves que el caso Epstein se ocultará en una maraña de informaciones cuyo único fin es impedir que se conozca la verdad de un caso que debería tener un tribunal internacional para juzgarlo.
Beltenebros #12 Beltenebros
#11
Sigues insultando. No tienes argumentos. Qué patéticos sois los NAFOs.
Que tengas un buen domingo, si eres capaz.
Beltenebros #3 Beltenebros
@Cosmonauta ¿En qué te basas para justificar como bulo tu voto negativo?
cosmonauta #4 cosmonauta
#3 Bulo, porque no existe el voto bulo(s) en plural.

¿Has leído lo que envías?
Beltenebros #5 Beltenebros
#4
Sí, pero tú no. De hecho, no has tenido tiempo.
cosmonauta #6 cosmonauta
#5 ya sabemos que eres lentito, pero de verdad, si prácticas y te esfuerzas, se puede.
Beltenebros #8 Beltenebros
#6
Reportado por insultar.
Está claro que a, falta de datos y argumentos, te dedicas a trolear e insultar.
Por cierto, la cuenta de cosmonauta está siendo compartida por diferentes personas y/o bots ¿Verdad?
No espero que me digas/digáis que sí, pero por diferentes motivos relacionados con tus trolentarios y demás, resulta más que sospechoso...
cosmonauta #9 cosmonauta *
#8 Deja de tocar las pelotas a los admins qué tienen cosas más importantes que hacer.

Que esto no es un colegio, maestro.

A tu edad, tienes que aprender a respetar la opinión de los demas y entender que no todo se soluciona llorándole al profe.
Beltenebros #10 Beltenebros *
#9
No me das órdenes ni me asustas.
Pero que difundes propaganda de la OTAN es un hecho, como tú último enlace:

www.meneame.net/m/actualidad/tras-cuatro-anos-guerra-resiliencia-ucran
cosmonauta #11 cosmonauta
#10 Gracias por darle visibilidad. Más envíos como este y menos bulos y teorías consporanoicas para narcisistas trasnochados.
#13 Dav3n
#9 Y lo dices tú? xD xD xD

Qué ha pasado? Han cambiado al que controla la cuenta? :-D

Qué forma de proyectar, colega, qué nivel de delirios y que campaña más resiliente lleváis, eh?
Beltenebros #2 Beltenebros
Esa proposición de reforma del Código Civil ucraniano apunta a proteger la reputación de las personas acusadas de corrupción hasta su condena final y reduce la edad legal para el matrimonio a… 14 años, lo cual haría imposible toda acción judicial por corrupción de menores o violación de menores de más de 14 años y menos de 18. La prensa ucraniana ya habla de «pedofilia de Estado» .
Apoyándose en la Convención sobre los Derechos del Niño, numerosos ucranianos han iniciado la recogida de

ElBeaver #17 ElBeaver
Menudo spam insoportable, como era de esperar, viene de un moscovita de pro.
#7 luckyy
Como para no desear querer acabar con el estado de Israel; un estado corrompedor y neoliberal
Don_Pixote #18 Don_Pixote
xD xD xD xD xD xD pero que fumada es esta

Es que ya no tienes rigor
#14 tierramar *
www.meneame.net/story/horror-ucrania-secuestro-ninos-pedofilia-trafico Horror en Ucrania: secuestro de niños, pedofilia y tráfico de órganos. El horror amparado por el corrupto régimen ucraniano es un siniestro negocio: los niños son secuestrados, se les dan nuevos documentos «originales» y se los declara huérfanos para luego transferirlos a la custodia del mismo Estado que los venderá. Estos horrorosos crímenes son solo algunos de los negocios a los que nuestros…   » ver todo el comentario
