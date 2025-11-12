Epstein quiso contactar al Kremlin para ofrecer consejos sobre cómo lidiar con Trump, según nuevos emails

En un mensaje a Thorbjorn Jagland, entonces secretario general del Consejo de Europa, Epstein sugirió que podía enviar un mensaje a Putin sobre cómo manejar al presidente estadounidense. En los correos, fechados en junio de 2018, el financiero pedófilo hablaba sobre cómo entender a Trump, quien aún estaba en su primer mandato. Epstein aseguró que Vitaly Churkin, exembajador ruso ante la ONU, entendió a Trump tras conversar con él, y sugirió a Jagland que dijera a Putin que Lavrov podía hacer lo mismo