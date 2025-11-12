edición general
Epstein quiso contactar al Kremlin para ofrecer consejos sobre cómo lidiar con Trump, según nuevos emails

En un mensaje a Thorbjorn Jagland, entonces secretario general del Consejo de Europa, Epstein sugirió que podía enviar un mensaje a Putin sobre cómo manejar al presidente estadounidense. En los correos, fechados en junio de 2018, el financiero pedófilo hablaba sobre cómo entender a Trump, quien aún estaba en su primer mandato. Epstein aseguró que Vitaly Churkin, exembajador ruso ante la ONU, entendió a Trump tras conversar con él, y sugirió a Jagland que dijera a Putin que Lavrov podía hacer lo mismo

Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Pues viendo como agasajan a Trump con obsequios dorados o promesas vacías de inversiones durante esta administración los empresarios, ya le han pillado el truco xD
themarquesito #3 themarquesito
#1 Ya le tenían pillado el truco al asunto cuando todavía era la URSS
themarquesito #8 themarquesito
#6 Yoni Koren, un adjunto de Ehud Barak y vinculado al Mossad, visitaba con cierta frecuencia a Jeffrey, a veces pasando varias semanas en su casa
www.middleeastmonitor.com/20251112-further-evidence-emerges-of-israels
TonyStark #2 TonyStark
El Watergate hizo caer a todo un presidente del gobierno, apenas sin esfuerzo. Hoy, con polarización extrema y saturación informativa, escándalos de incluso más gravedad apenas generan consecuencias políticas... es para llorar
#4 Mesopotámico
Claramente este personaje era un agente del Mossad, y cada vez dudo más que este muerto realmente, lo del tema de su herencia es cuanto menos, curioso.
Un_señor_de_Cuenca #6 Un_señor_de_Cuenca
#4 Canta a kilómetros. Y si no agente, sí pagado por Israel. A santo de qué va un tipo archimillonario a convertir su isla privada en un puticlub gigante con menores y con una lista de asistentes habituales sospechosamente llena de personalidades a las que poder extorsionar. ¿Qué otra cosa podía obtener Epstein salvo tener a toda esa gente pillada por los huevos?
Ramen #5 Ramen
¿No le contestaron con un breve "Pero si le tenemos en plantilla, loco"?
#7 UNX
El truco está en hablarle de números muy altos, sin sentido. También funciona ofrecerle niñas.
