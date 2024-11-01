Epstein era un asesor político de Macron desde antes de llegar a la presidencia francesa

El nombre de Macron más de 200 veces en los documentos desclasificados, donde es evidente que las relaciones de Epstein no se limitaban al sexo, sino que las conexiones eran también políticas. En múltiples correos electrónicos Epstein afirma que Macron lo consultó sobre temas que van desde la ciencia hasta la política. En un mensaje del 30 de agosto de 2018, escribió que Macron “quiere mi opinión sobre casi todo, instituciones, políticas o ciencia”, agregando que el presidente francés “quiere encabezar Europa y tal vez el mundo”.