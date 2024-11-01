El nombre de Macron más de 200 veces en los documentos desclasificados, donde es evidente que las relaciones de Epstein no se limitaban al sexo, sino que las conexiones eran también políticas. En múltiples correos electrónicos Epstein afirma que Macron lo consultó sobre temas que van desde la ciencia hasta la política. En un mensaje del 30 de agosto de 2018, escribió que Macron “quiere mi opinión sobre casi todo, instituciones, políticas o ciencia”, agregando que el presidente francés “quiere encabezar Europa y tal vez el mundo”.
| etiquetas: epstein-macron
Los cazadores de bulos, como Viginum o NewsGuard, aseguran que los vínculos de Macron con Epstein son otras tantas falseadades inventadas por el Kremlin. Sin embargo, los documentos desclasificados en Estados Unidos muestran algo completamente diferente y vuelven a demostrar que son los inquisidores modernos los que mienten.
La única mención a Rusia en la noticia es que la prensa afín a Micron usaba la excusa de que eran bulos "prorrusos" para defenderse.
Los ciuadanos vamos a tener que espabilar o nos meten en las guerras de EEUU
Jeffrey Epstein era un activo para las agencias de inteligencia que utilizaban las llamadas "trampas de miel" para recopilar información comprometedora sobre figuras de alto perfil. Plantea el problema de la "corrupción sistémica": la "lista Epstein" es una herramienta para controlar a los políticos occidentales, asegurándose de que se mantengan subordinados a agendas geopolíticas específicas.
Y también eligen para liderar países u organismos internacionales a los que están en las lsitas Epstein y van a obedecer a los amos
Y el 100% de los archivos, y videos escandalosos, en manos del sionista genocida ¿o os creéis que la postura de muchos lideres mundiales de poner el culo en pompa es casual?
