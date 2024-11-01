edición general
Epstein era un asesor político de Macron desde antes de llegar a la presidencia francesa

El nombre de Macron más de 200 veces en los documentos desclasificados, donde es evidente que las relaciones de Epstein no se limitaban al sexo, sino que las conexiones eran también políticas. En múltiples correos electrónicos Epstein afirma que Macron lo consultó sobre temas que van desde la ciencia hasta la política. En un mensaje del 30 de agosto de 2018, escribió que Macron “quiere mi opinión sobre casi todo, instituciones, políticas o ciencia”, agregando que el presidente francés “quiere encabezar Europa y tal vez el mundo”.

suppiluliuma #9 suppiluliuma
Resumen de los comentarios de este envío: el hecho de que Epstein conociera gente que conocía a Macrón es una pueba 100% fiable de que estaban conchabados. En cambio, que Epstein fuera coleguita del embajador ruso en la ONU, que tuviera chanchullos con oligarcas rusos, y que una de sus conseguidoras de prostitutas fuera una ex-portavoz de Nashi, las juventudes de Rusia Unida, prueban que no tenía ninguna conexión con Putin. :troll:
#12 MenéameApesta
#9 El único que ha hablado aquí de Rusia en una noticia que no tiene nada que ver eres tú. A saber por qué esa obsesión, si tu novia te dejó por un ruso supéralo.
cosmonauta #13 cosmonauta
#12 Has leído la noticia?
#14 MenéameApesta *
#13 ¿Te refieres a esto?
Los cazadores de bulos, como Viginum o NewsGuard, aseguran que los vínculos de Macron con Epstein son otras tantas falseadades inventadas por el Kremlin. Sin embargo, los documentos desclasificados en Estados Unidos muestran algo completamente diferente y vuelven a demostrar que son los inquisidores modernos los que mienten.

La única mención a Rusia en la noticia es que la prensa afín a Micron usaba la excusa de que eran bulos "prorrusos" para defenderse.
Cc #16
Enésimo_strike #16 Enésimo_strike
#12 ni el primer párrafo has leído…
#4 txepel *
Uno pasó de directivo del banco Rothschild a ministro y el otro se presentaba como representante de los Rothschild. Dos datos ciertos y objetivos, haced con ellos lo que queráis.
#10 tierramar
#4 La familia Rothschid se enriquece con las guerras. www.lahaine.org/mundo.php/la-industria-armamentistica-y-los
Mangione #5 Mangione *
Europa necesita nuevos juicios de Núremberg, pero esta vez con más dureza, porque los nazis sólo entienden un idioma...  media
jonolulu #8 jonolulu
Macron no es un follaniñas, es un follaviejas :troll:
efectogamonal #2 efectogamonal
Sorpresón {0x1f525}
#7 tierramar
Macron del club Epstein como Trump, Merz exCEO de Blackrock; obedecen a Trump y sus secuaces, y traicionan a los ciudadanos europeos poniendonos en grave peligro: Europa no se puede meter en ninguna guerra porque está minada de reactores nucleares que puede ser reventadas por un simple dron! Como ya ha ocurrido en Chernobyl, Zaporynia.
Los ciuadanos vamos a tener que espabilar o nos meten en las guerras de EEUU
#3 tierramar
Ahora se entiende como Macron llego a presidente, o Brende a presidente del FEM.
Jeffrey Epstein era un activo para las agencias de inteligencia que utilizaban las llamadas "trampas de miel" para recopilar información comprometedora sobre figuras de alto perfil. Plantea el problema de la "corrupción sistémica": la "lista Epstein" es una herramienta para controlar a los políticos occidentales, asegurándose de que se mantengan subordinados a agendas geopolíticas específicas.
Y también eligen para liderar países u organismos internacionales a los que están en las lsitas Epstein y van a obedecer a los amos
#1 tierramar
En un correo electrónico del 17 de septiembre de 2018 al director del Foro Económico Mundial, Borge Brende (*), marcado como confidencial, Epstein citó lo que describió como un mensaje de Macron sobre el replanteamiento de las estructuras de gobierno y las instituciones internacionales para abordar los desafíos internacionales. El mensaje preguntaba sobre el apoyo a las innovaciones socioeconómicas “para promover un futuro más progresivo”.
Los documentos también revelan conexiones entre Epstein…   » ver todo el comentario
tricionide #11 tricionide
si tiene a su mujer que le saca 25 años para que quiere a Epstein
oceanon3d #15 oceanon3d
Asesor político en este caso = a conseguido de menores para hacerles guarradas.

Y el 100% de los archivos, y videos escandalosos, en manos del sionista genocida ¿o os creéis que la postura de muchos lideres mundiales de poner el culo en pompa es casual?
cosmonauta #6 cosmonauta
Mágufos del mundo :tinfoil:

Pasen y vean!

:tinfoil: :tinfoil:
