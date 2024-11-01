La epopeya olvidada: el papel de los cruzados españoles en Tierra Santa y sus gestas en ultramar

A pesar de que las tropas cristianas de la Península Ibérica concentraban sus esfuerzos en la futura España, numerosos nobles y monarcas encaminaron sus pasos a los Santos Lugares para participar en gestas heroicas que hoy recuperamos de las crónicas medievales. Sin embargo, existe una historia silenciada por el fragor de la Reconquista peninsular: la de los caballeros de los reinos hispánicos que, desafiando la voluntad de los papas y obispos, así como los peligros del Mediterráneo, decidieron acudir a las cruzadas.