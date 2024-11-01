La epopeya olvidada: el papel de los cruzados españoles en Tierra Santa y sus gestas en ultramar

A pesar de que las tropas cristianas de la Península Ibérica concentraban sus esfuerzos en la futura España, numerosos nobles y monarcas encaminaron sus pasos a los Santos Lugares para participar en gestas heroicas que hoy recuperamos de las crónicas medievales. Sin embargo, existe una historia silenciada por el fragor de la Reconquista peninsular: la de los caballeros de los reinos hispánicos que, desafiando la voluntad de los papas y obispos, así como los peligros del Mediterráneo, decidieron acudir a las cruzadas.
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Edit. Leído, un noble francés, que fue a la cruzado en la corte del Rey de Francia, debido a que era conde francés, pues español. Pues vale.
Otra cosa es el uso interesado de una acepción u otra en función de los intereses.
Y cuando se formó, geográficamente hablando, Portugal?
Pero ahora (…) estábamos a punto de presenciar escenas maravillosas. Algunos de nuestros hombres (y esto fue lo más piadoso) les cortaban la cabeza a los enemigos; otros los abatían con flechas haciéndolos caer desde lo alto de las torres; otros los torturaban un poco más, lanzándolos a las llamas. En las calles de la ciudad se veían montones de cabezas, manos y pies. Había que ir sorteando cadáveres y caballos muertos. Pero esto fue insignificante en… » ver todo el comentario