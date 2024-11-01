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La epopeya olvidada: el papel de los cruzados españoles en Tierra Santa y sus gestas en ultramar

La epopeya olvidada: el papel de los cruzados españoles en Tierra Santa y sus gestas en ultramar

A pesar de que las tropas cristianas de la Península Ibérica concentraban sus esfuerzos en la futura España, numerosos nobles y monarcas encaminaron sus pasos a los Santos Lugares para participar en gestas heroicas que hoy recuperamos de las crónicas medievales. Sin embargo, existe una historia silenciada por el fragor de la Reconquista peninsular: la de los caballeros de los reinos hispánicos que, desafiando la voluntad de los papas y obispos, así como los peligros del Mediterráneo, decidieron acudir a las cruzadas.

| etiquetas: tierra santa , cruzados , españa
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10 comentarios
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Comentarios destacados:    
#1 kaos_subversivo
Cruzados españoles cuando aun no existia España...
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ehizabai #3 ehizabai *
#1 Cuando dicen así "españoles", me pregunto dónde catalogarán al cruzado Teobaldo II de Champagne, nacido en Provins, Rey de Navarra y Conde de Champagne.
Edit. Leído, un noble francés, que fue a la cruzado en la corte del Rey de Francia, debido a que era conde francés, pues español. Pues vale.
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reithor #6 reithor
#1 A ver, el cruzado mágico, pues mágico tampoco es... Y de eso no nos quejamos tanto.
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ombresaco #8 ombresaco *
#1 políticamente, no. Geográficamente, ya existía.

Otra cosa es el uso interesado de una acepción u otra en función de los intereses.
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#10 kaos_subversivo *
#8 entonces España, geográficamente hablando, se formó en el precámbrico o en el paleozoico?
Y cuando se formó, geográficamente hablando, Portugal?
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DebaclesEverywhere #4 DebaclesEverywhere
Las cruzadas, esas "hazañas" donde básicamente se iba a matar, a violar y a saquear. Un puto horror que ahora calificamos de epopeya... Genial
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javierchiclana #5 javierchiclana *
Supremacismo religioso + violencia + imperialismo. Una epopeya del terrorismo.
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Un_señor_de_Cuenca #9 Un_señor_de_Cuenca
El tema es muy interesante pero frases como "mientras las tropas cristianas se concentraban en la futura España" son un disparate.
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makinavaja #7 makinavaja
Gran epopeya... :troll: :troll:

Pero ahora (…) estábamos a punto de presenciar escenas maravillosas. Algunos de nuestros hombres (y esto fue lo más piadoso) les cortaban la cabeza a los enemigos; otros los abatían con flechas haciéndolos caer desde lo alto de las torres; otros los torturaban un poco más, lanzándolos a las llamas. En las calles de la ciudad se veían montones de cabezas, manos y pies. Había que ir sorteando cadáveres y caballos muertos. Pero esto fue insignificante en…   » ver todo el comentario
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elTieso #2 elTieso
Ni una mención a Rodrigo de Lara, cruzado leonés que construyó un castillo allí. Para olvidos, los del autor.
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