Envío con más de 21.000 votos en Reddit sobre las recientes declaraciones de Irene Montero sobre USA e Israel [Eng]

Los usuarios de Reddit señalan y comentan positivamente las palabras de la eurodiputada española Irene Montero: “Debemos aislar a Estados Unidos e Israel ahora, para que no puedan seguir propagando el terror por todo el mundo”. Los dos comentarios más destacados en Reddit dicen: "Anda, mira, una política con más pelotas que todo el Congreso junto." a lo que otro usuario responde "Probablemente la acusarán de ser trans por tener esas metafóricas pelotas. :-( "

#20 MenéameApesta
#15 Te caen negativos porque hueles a cerrado. Vosotros decidiréis lo que le pase a Feojoo o Abascal, si Montero está muerta políticamente no lo vais a decidir vosotros. De momento cuanto más la odie gente como tú, más simpatías despertará en la izquierda.
DayOfTheTentacle #28 DayOfTheTentacle
#20 me cae tan mal como abascal o feijoo. Sigues sin entender que no es el "conmigo o contra mi"... pero bueno, mira los votos. Irene está a punto de desaparecer.. culpa mía? No creo.
Malinke #21 Malinke
Entre lo que dijo esta y lo que dijo Feijóo, Ayuso y Abascal, no hay color. Ahí, Irene les ha dado bien. No por nada fuera de lo común, es que lo que dijo Irene es lo que piensa la mayoría de la gente, la que lo dice y la que en el fondo lo piensa y los otros tres han demostrado ser antipatriotas y lo más arrastrado que se pueda ser por caer bien a EEUU y por ir contra Sánchez.
Veo que desde la UE apoyan a España en el tema de ser un país soberano. Estaría bien que el resto de países no ofrecieran ninguna ayuda a EEUU en este tema, a ver lo que diría Feijóo, Ayuso y Abascal. Digo estos tres, porque en algún lado oí que apoyaban a Trump.
#17 imaginateca
#15 Tan curioso como ver 21.000 clones positivizando en Reddit, sí. Estamos rodeados.
DayOfTheTentacle #26 DayOfTheTentacle
#17 que la gente crea que 21000 votos sea mucho (sean o no reales) es lo preocupante... a nivel de % son nada.
calde #23 calde
Un comentario de lo más lógico. Uno que pocos líderes se atreven a hacer bien sea por hipocresía, bien por falta de agallas, pero que, al menos en España, todos tenemos claro que es lo justo y lo correcto en este caso.

Pero como siempre, la borregada no es capaz de evitar salir una vez más a criticar e insultar a Irene Montero. Incluso pocos días después de que saliera la noticia de que Europa aprobaba (incluso con votos de la derecha) extender la ley del sólo sí es sí al resto de europa por considerarla una ley innovadora y necesaria.

Felicidades a todos los incels!
CharlesBrowson #6 CharlesBrowson
señora su tiempo ya pasó! suelteme el brazo y aprenda del equipo femenino de Iran!!!
efectogamonal #9 efectogamonal
#6 Se está Vd refiriendo a las 160 niñas asesinadas por Israel con las armas de USA? {0x1f525}
CharlesBrowson #10 CharlesBrowson
#9 tambien, una cosa no quita la otra, lo que quita es esta caterva, no cuela ya...si quieren hacer algo...que se compren un bosque y hagan lo que tengan que hacer y no aparezcan.
HeilHynkel #24 HeilHynkel
#10

Es curioso lo de la derecha .. les importa los velos en un pais a miles de kms ... desprecian a las mujeres de aquí y se la sopla que asesinen a unas crías.

Todo muy coherente.
Doisneau #18 Doisneau *
No entiendo por que caer en microblogging haciendo un metacomentario sobre los votos del envio en si mismo, pero los fans de Montero sois un poco asi :shit:
Atusateelpelo #3 Atusateelpelo *
#0 ¿¿ [Ing] ??
lib_free #2 lib_free
Hasta un reloj parado da la hora bien dos veces al día.
DayOfTheTentacle #8 DayOfTheTentacle
#2 y ella ni eso pq las agujas son falocéntricas.
DayOfTheTentacle #14 DayOfTheTentacle
#11 no esperaba menos de ti, fasciste.
#32 NO86
#2 Así que lo de Trump, no dar la hora bien nunca, es todo un logro.
masde120 #33 masde120
Lamayoria de comentarios son positivos y de propios americanos. Lo que suele olvidarse es que los votantes muchas veces no tienen opción (ellos ninguna) y sus politicos no les representan
DayOfTheTentacle #31 DayOfTheTentacle
#30 que te voy a decir yo que soy de izquierdas, antiegspañol e indepe? xD
DayOfTheTentacle #1 DayOfTheTentacle
Mejor que se calle pq consigue lo contrario de lo que predica.
#5 Cualicuatrototem
#1 Ha conseguido una gran repercusión con al menos 21.000 personas que ven que no son los únicos que piensan lo mismo, un paso, poquito a poco quizá se logre que la sociedad se posicione ante esta amenaza, quizá un político de derechas sea capaz de manifestar esta obviedad, quizá algunos votantes de derechas sean capaces de defender la paz y el derecho internacional que les beneficia a ellos y a los suyos.
DayOfTheTentacle #7 DayOfTheTentacle
#5 21.000 personas...hasta los del salf tienen más apoyo.

Irene es el rey Mi(er)das... todo lo que toca se convierte en ....
DayOfTheTentacle #15 DayOfTheTentacle
#7 es curioso ver los clones negativizando...
Mangione #22 Mangione *
#7 Ya va por 30.000
Edito: 31.000... :troll:
DayOfTheTentacle #29 DayOfTheTentacle
#22 bua... masivo bro... próxima presidenta de españa... literal....
MyNameIsEarl #16 MyNameIsEarl *
#1 así es como te gustan eh?!??!! Pues lo siento mucho pero las vas a oír, a Irene, a Sara y a todas. Y cada vez más alto.
DayOfTheTentacle #25 DayOfTheTentacle
#16 uhmmm pues será en X o tiktok pq a nivel electoral se van a quedar en nada, aunque tu cámara de eco te haga creer otra cosa...
MyNameIsEarl #30 MyNameIsEarl
#25 no gasto ni uno , ni otro. Lo veremos en 1 añito...
#19 Perrota
#1 Entre los mermados si.
DayOfTheTentacle #27 DayOfTheTentacle
#19 exacto..
Pero en mnm son suficiente para invisibilizar un comentario y creen q en la vida real pasa igual xD
DayOfTheTentacle #34 DayOfTheTentacle
#1 el ataque de los clones xD
Macnulti_reencarnado #13 Macnulti_reencarnado
Pudrimos es historia.
vicvic #12 vicvic
Habría que ver si ese grupo de usuarios conocen las declaraciones misandricas de Irene Montero, como apoya a las madres secuestradoras o que la ley sea diferente según lo que tengas entre las piernas. Creo que algún CM de Podemos les ha vendido un par de mentiras sobre quién es ese personaje.
DayOfTheTentacle #4 DayOfTheTentacle *
Antinazis! Antimangiones! Antimalversan y sus clones!
