Envío con más de 21.000 votos en Reddit sobre las recientes declaraciones de Irene Montero sobre USA e Israel [Eng]

Los usuarios de Reddit señalan y comentan positivamente las palabras de la eurodiputada española Irene Montero: “Debemos aislar a Estados Unidos e Israel ahora, para que no puedan seguir propagando el terror por todo el mundo”.
Los dos comentarios más destacados en Reddit dicen: "Anda, mira, una política con más pelotas que todo el Congreso junto."
a lo que otro usuario responde "Probablemente la acusarán de ser trans por tener esas metafóricas pelotas. "
Veo que desde la UE apoyan a España en el tema de ser un país soberano. Estaría bien que el resto de países no ofrecieran ninguna ayuda a EEUU en este tema, a ver lo que diría Feijóo, Ayuso y Abascal. Digo estos tres, porque en algún lado oí que apoyaban a Trump.
Pero como siempre, la borregada no es capaz de evitar salir una vez más a criticar e insultar a Irene Montero. Incluso pocos días después de que saliera la noticia de que Europa aprobaba (incluso con votos de la derecha) extender la ley del sólo sí es sí al resto de europa por considerarla una ley innovadora y necesaria.
Felicidades a todos los incels!
Es curioso lo de la derecha .. les importa los velos en un pais a miles de kms ... desprecian a las mujeres de aquí y se la sopla que asesinen a unas crías.
Todo muy coherente.
Irene es el rey Mi(er)das... todo lo que toca se convierte en ....
Edito: 31.000...
Pero en mnm son suficiente para invisibilizar un comentario y creen q en la vida real pasa igual