¿El entrelazamiento cuántico puede explicar fenómenos de comunicación a distancia entre gemelos o de un hijo con su madre?

Entiendo que preguntas sobre lo que suele llamarse telepatía. Esa aparente conexión que al parecer sienten algunas personas con otras muy próximas a ellas o a las que están muy unidas. Para responder a tu pregunta rápidamente te diré que no creo que haga falta acudir a la física cuántica para explicar este fenómeno. A lo que generalmente llamamos telepatía es a esa aparente conexión que nos resulta muy inusual e, incluso, inexplicable.