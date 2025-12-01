edición general
5 meneos
39 clics
¿El entrelazamiento cuántico puede explicar fenómenos de comunicación a distancia entre gemelos o de un hijo con su madre?

¿El entrelazamiento cuántico puede explicar fenómenos de comunicación a distancia entre gemelos o de un hijo con su madre?

Entiendo que preguntas sobre lo que suele llamarse telepatía. Esa aparente conexión que al parecer sienten algunas personas con otras muy próximas a ellas o a las que están muy unidas. Para responder a tu pregunta rápidamente te diré que no creo que haga falta acudir a la física cuántica para explicar este fenómeno. A lo que generalmente llamamos telepatía es a esa aparente conexión que nos resulta muy inusual e, incluso, inexplicable.

| etiquetas: entrelazamiento cuántico , comunicacion a distancia , gemelos , telepatía
4 1 3 K 26 actualidad
21 comentarios
4 1 3 K 26 actualidad
ChatGPT #1 ChatGPT *
Niego la mayor, da por hecho que existe tal comunicación
3 K 43
HAL9K #2 HAL9K *
#1 A eso venía. ¿Cómo va a explicar algo que no existe?.
0 K 10
infestissumam #10 infestissumam
#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9
Por si alguien no lo ha notado son preguntas enviadas. A mí me parece que la científica solo ha intentado ponerse al nivel de la pregunta.
0 K 12
JuanCarVen #14 JuanCarVen *
#10 Pues ha introducido más confusión. Es como el que quiere explicar la coriolis con un desagüe.
0 K 13
ChatGPT #18 ChatGPT
#10 hay cosas que no merecen contestación…
0 K 11
arturios #19 arturios
#10 El titular es horrible, justo dice lo contrario, que ni telepatutía ni pollas gallinetas en vinagre, la entrevista o respuesta está muy bien, el titular es para darles de comer a aparte a estos de elpaís.
0 K 11
#5 Katos
#1 crees en la Comunicacion? :roll:
0 K 10
Cuñado #13 Cuñado
Me alegro de que en un medio generalista inviertan algo de tiempo en desmontar estas creencias pseudocientíficas. Lamentablemente, a mucha gente la única información que le suele llegar es la de farsantes que no dudan en mentir a la gente por un quítame allá esos euros, como Íker Jiménez y chusma semejante.

La wikipedia tiene un artículo bastante apañao sobre estas creencias: es.wikipedia.org/wiki/Misticismo_cuántico
2 K 29
Moixa #12 Moixa
Siempre es mejor leer antes de comentar: "resumen, si hablamos de telepatía mágica sin cables, creo que muchas veces puede explicarse mediante fenómenos de comunicación previa. Es efecto placebo pensar que hay teletransporte si algo puede explicarse como un fenómeno psicológico normal debido al intercambio previo de información, consciente o inconsciente; a la unión y conexión entre personas, familias o comunidades."
1 K 25
arturios #3 arturios *
Primero demuestra de forma clara que existe ese fenómeno y luego hablamos de entrelazamiento cuántico o de abracadabra.

Joder, no dais ni tiempo a darle al enter.
1 K 24
MoñecoTeDrapo #16 MoñecoTeDrapo
Me parece un artículo bueno a varios niveles. Viva la divulgación científica.
1 K 22
JuanCarVen #4 JuanCarVen
Un fenómeno cuántico macroscópico a más de 300 ºK en un ser vivo, sin que las cuatrillones de interacciones que pasan dentro le afecten :troll:
0 K 13
#17 mcfgdbbn3 *
Géminis != gemelos.
Sí, géminis es el signo* de la comunicación, pero no creo que haga que los gemelos tengan telepatía. :-P
*entendido como tipo de personalidad y no como fechas de nacimiento o posiciones de los astros.
0 K 12
#11 TusT
Si tus padres son hermanos es aún más posible que te sientas capaz de usar telepatía :troll:
0 K 11
#15 diablos_maiq
#11 además todo el mundo sabe que los gemelos se comunican a través de los muslos
1 K 21
#7 diablos_maiq *
Los magufos llevan mucho tiempo recurriendo a la mecánica cuántica como explicación científrica de sus fenómenos misteriosísimos uyuyuyuy
0 K 10
ChatGPT #8 ChatGPT
#7 cuantica magufada…
1 K 21
#9 diablos_maiq
Por otra parte ya decía Betteridge que...
0 K 10
insulabarataria #6 insulabarataria
No. En el entrelazamiento cuántico no se transmite información. Francis Villatoro dixit.
0 K 10
DayOfTheTentacle #20 DayOfTheTentacle
Y con el padre? Bah
0 K 8
Olepoint #21 Olepoint
Vais a flipar el día que, si tenéis suerte, seáis testigos de una interactuación con conciencias sin materia.


PD. Yo también fui un "talibán" de la razón y la ciencia. Ahora sigo apoyando la razón y la ciencia, pero dejo una puerta abierta a muchos temas que la ciencia y la razón no pueden explicar porque no se pueden replicar en un "laboratorio"
0 K 8

menéame