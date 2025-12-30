Las encuestas en Aragón pronostican un escenario como el extremeño: victoria del PP, descalabro del PSOE y Vox al alza

Los sondeos más recientes otorgan al presidente Jorge Azcón entre 29 y 31 escaños, frente a la caída de la candidatura de Pilar Alegría, que llevaría a los socialistas a su resultado más bajo, con entre 17 y 19 diputados
| etiquetas: encuestas , aragón , escenario
Sin ser yo votante de ese partido, dios me libre, lo que está logrando el PP es que teniendo más escaños, ahora tienen mayor debilidad frente a Vox por qué, porque los siguen necesitando para aprobar presupuestos y estos demostraron que mantenerse en sus trece frente al PP les da votos y pueden seguir indefinidamente si no se aceptan sus propuestas de máximos
Al Psoe mas allá de titulares come este, se la suda estar en la oposición con 25 o con 18 escaños mientras siga siendo segunda fuerza. En cambio si yo fuese dirigente del PP de Extremadura o de Aragón si que estaría preocupado en como manejar esa patata caliente