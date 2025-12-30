edición general
Las encuestas en Aragón pronostican un escenario como el extremeño: victoria del PP, descalabro del PSOE y Vox al alza

Los sondeos más recientes otorgan al presidente Jorge Azcón entre 29 y 31 escaños, frente a la caída de la candidatura de Pilar Alegría, que llevaría a los socialistas a su resultado más bajo, con entre 17 y 19 diputados

vicvic #1 vicvic
No les va a dar mucha alegría a Pedro Sánchez y los suyos, no :-D
#3 VFR
#1 El bueno era Ábalos, desde que no lo tienen van de capa caída
plutanasio #2 plutanasio
Es la estrategia de Sánchez, inmolar a los suyos en las autonómicas para cuando lleguen las generales sacar el dóberman a pasear.
#4 Suleiman
Normal, si la izquierda va cada uno a su puta bola....
YoSoyTuPadre #5 YoSoyTuPadre *
Creo que muchos partidos firmaban el "descalabro" de Psoe

Sin ser yo votante de ese partido, dios me libre, lo que está logrando el PP es que teniendo más escaños, ahora tienen mayor debilidad frente a Vox :palm: por qué, porque los siguen necesitando para aprobar presupuestos y estos demostraron que mantenerse en sus trece frente al PP les da votos y pueden seguir indefinidamente si no se aceptan sus propuestas de máximos

Al Psoe mas allá de titulares come este, se la suda estar en la oposición con 25 o con 18 escaños mientras siga siendo segunda fuerza. En cambio si yo fuese dirigente del PP de Extremadura o de Aragón si que estaría preocupado en como manejar esa patata caliente
CharlesBrowson #6 CharlesBrowson
Y más luego de las comidas de navidad entre amigos y familiares :troll:
