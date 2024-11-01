edición general
La encuestadora de Iván Redondo reafirma lo esperable: empate técnico entre el PP y el PSOE

El instituto de investigación Opina 360 aventura un empate ajustado entre los dos grandes partidos y una subida de la ultraderecha, sobretodo, entre los jóvenes

#2 Quillotro *
Cuidado, a ver si el PP al final termina tercero detrás de VOX...
calde #1 calde
En serio empate? Me parece demasiado bueno para el PP...

Joder, cuánto fachatonto tenemos! :ffu:
#3 Alcalino
El empate es lo de menos, lo grave es la subida de vox.

El próximo gobierno será el de los leopardos come caras vox + pp
bronco1890 #4 bronco1890
El tema es Pp+Vox o PSOE+sumar y ahí parece que está claro
