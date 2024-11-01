·
La encuestadora de Iván Redondo reafirma lo esperable: empate técnico entre el PP y el PSOE
El instituto de investigación Opina 360 aventura un empate ajustado entre los dos grandes partidos y una subida de la ultraderecha, sobretodo, entre los jóvenes
|
etiquetas
:
encuestas
,
pp
,
psoe
,
iván redondo
5
1
0
K
62
actualidad
#2
Quillotro
*
Cuidado, a ver si el PP al final termina tercero detrás de VOX...
3
K
37
#1
calde
En serio empate? Me parece demasiado bueno para el PP...
Joder, cuánto fachatonto tenemos!
0
K
13
#3
Alcalino
El empate es lo de menos, lo grave es la subida de vox.
El próximo gobierno será el de
los leopardos come caras
vox + pp
1
K
12
#4
bronco1890
El tema es Pp+Vox o PSOE+sumar y ahí parece que está claro
0
K
11
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
