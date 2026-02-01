edición general
3 meneos
34 clics
Encuesta de EL PERIÓDICO: El PP ganaría las elecciones en Aragón pero solo podría gobernar con Vox

Encuesta de EL PERIÓDICO: El PP ganaría las elecciones en Aragón pero solo podría gobernar con Vox

El sondeo de Gesop para EL PERIÓDICO otorga a Jorge Azcón (PP) entre 28 y 30 diputados, lejos de la mayoría absoluta, detecta un crecimiento de Vox hasta los 11 o 12 diputados y prevé la desaparición de Podemos y el PAR del Parlamento aragonés. El Partido Popular de Jorge Azcón ganaría las elecciones autonómicas anticipadas del próximo 8 de febrero, pero no podría volver a gobernar sin Vox. La encuesta electoral elaborada por GESOP para EL PERIÓDICO DE ARAGÓN señala que Azcón mejoraría ligeramente sus resultados y lograría entre 28 y 30 escaños

| etiquetas: encuesta , elecciones , aragón , vox , pp
2 1 0 K 24 politica
6 comentarios
2 1 0 K 24 politica
cromax #1 cromax *
Lo que era de esperar.
Simpático suicidio de la izquierda, el PSOE no llega ni a salvar los muebles y los aragoneses somos tan subnormales que votamos contra nuestros propios intereses dando decenas de miles de votos a Vox.

EDIT: Extremadura 2.0
3 K 35
#5 Toponotomalasuerte
España está llena de retrasados mentales. No deben tener acceso a prensa o les debe de encantar los derroteros que está tomando occidente... Subnormales profundos. No tienen otro nombre.
0 K 11
Lythos60 #2 Lythos60
Que asco, después de lo que hace esta gente tienen el apoyo de los aragoneses. O quizás tienen el apoyo del 30% ( en Extremadura votaron al PP el 15% de los extremeños) de los aragoneses porque la mitad de la gente de izquierdas no va a votar.
1 K 9
#3 tierramar *
En este panorama, no votar, nulo o votar en blanco sin más es como votar a PP.VOX. Si realmente se quiere restar poder a los grandes partidos la opción es votar a escaños en Blanco, que deja vacios los escaños www.meneame.net/story/elecciones-cortes-aragon-2026-2023-ignoro-opinio Elecciones cortes de Aragon 2026. En 2023 se ignoró la opinión de 318000 aragoneses. Vas a permitir que ocurra de nuevo…   » ver todo el comentario
0 K 8
pax0r #6 pax0r
se acabó la fiesta
0 K 8
#4 charly-brown
Sea lo que sea que salga de las urnas es democrático. Si la gente no vota lo que yo quiero, no por eso es tonta.
Lincoln: "no se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo". La derecha puede engañar o no, pero llegará un tiempo que la gente se harte o busque otra cosa y ya se pueden poner los políticos como quieran. Y ojo, que a mí no me guste la derecha no significa que sea mala. Si te gusta, allá tú. Por otro lado, supongo que en Aragón les irá mejor que aquí en Andalucía. Cuyos…   » ver todo el comentario
0 K 7

menéame