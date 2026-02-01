Encuesta de EL PERIÓDICO: El PP ganaría las elecciones en Aragón pero solo podría gobernar con Vox

El sondeo de Gesop para EL PERIÓDICO otorga a Jorge Azcón (PP) entre 28 y 30 diputados, lejos de la mayoría absoluta, detecta un crecimiento de Vox hasta los 11 o 12 diputados y prevé la desaparición de Podemos y el PAR del Parlamento aragonés. El Partido Popular de Jorge Azcón ganaría las elecciones autonómicas anticipadas del próximo 8 de febrero, pero no podría volver a gobernar sin Vox. La encuesta electoral elaborada por GESOP para EL PERIÓDICO DE ARAGÓN señala que Azcón mejoraría ligeramente sus resultados y lograría entre 28 y 30 escaños
| etiquetas: encuesta , elecciones , aragón , vox , pp
Simpático suicidio de la izquierda, el PSOE no llega ni a salvar los muebles y los aragoneses somos tan subnormales que votamos contra nuestros propios intereses dando decenas de miles de votos a Vox.
EDIT: Extremadura 2.0
Lincoln: "no se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo". La derecha puede engañar o no, pero llegará un tiempo que la gente se harte o busque otra cosa y ya se pueden poner los políticos como quieran. Y ojo, que a mí no me guste la derecha no significa que sea mala. Si te gusta, allá tú. Por otro lado, supongo que en Aragón les irá mejor que aquí en Andalucía. Cuyos… » ver todo el comentario