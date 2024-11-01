Elecciones cortes de Aragon 2026. En 2023 se ignoró la opinión de 318000 aragoneses. Vas a permitir que ocurra de nuevo  

Escaños en Blanco para dejar escaños vacíos es una iniciativa que se presenta a las elecciones para poder emitir un voto de rechazo a los políticos que dicen representarnos y al sistema perverso que sirve para elegirles. Para que tu opinión esté presente en el parlamento en forma de escaño vacío y nadie se lleve ni el dinero, ni el poder político de tu voto.