Elecciones cortes de Aragon 2026. En 2023 se ignoró la opinión de 318000 aragoneses. Vas a permitir que ocurra de nuevo  

Escaños en Blanco para dejar escaños vacíos es una iniciativa que se presenta a las elecciones para poder emitir un voto de rechazo a los políticos que dicen representarnos y al sistema perverso que sirve para elegirles. Para que tu opinión esté presente en el parlamento en forma de escaño vacío y nadie se lleve ni el dinero, ni el poder político de tu voto.
| etiquetas: elecciones aragón 2026 , escaños en blanco
Lo único que les interesa que no se vote a la competencia, prefieren que no se vote, que se vote en blanco, nulo o se vote a estas candidaturas dummy antes de que se vote a su oponente más directo.
Si se van votos a este tipo de iniciativas ya sabemos de dónde salen (electorados más fragmentados)
Estos son los tontos útiles de una iniciativa, nacional o extranjera, para erosionar a la izquierda. El gobierno/parlamento de turno ni se va a inmutar por tener más o menos base electoral. La legitimidad la consiguen con un 10% de votos, si quieren, TV mediante. Y si no les llega, un retoque de una línea en alguna ley y fuera el incordio de Escaños en Blanco.
No caigamos en estas trampas, al poder le da igual tu voto protesta.
A cada rato hay sospechas de propaganda rusa en elecciones europeas, como en la votación del Brexit donde se reconoció abiertamente (… » ver todo el comentario
También sirve para favorecer al partido más votado, reduciendo a todos los demás.
No me extrañaría que detrás de Escaños en Blanco esté el bipartidismo más puro y duro de Eggpañña.
Mi conclusión, esta es una campaña de la derecha.
El "poder político de su voto" se lo dan a los partidos más votados, lo del dinero, será el sueldo si consiguen un escaño, el resto del dinero va a quedar en manos de los mismos beneficiados.