Elecciones cortes de Aragon 2026. En 2023 se ignoró la opinión de 318000 aragoneses. Vas a permitir que ocurra de nuevo  

Escaños en Blanco para dejar escaños vacíos es una iniciativa que se presenta a las elecciones para poder emitir un voto de rechazo a los políticos que dicen representarnos y al sistema perverso que sirve para elegirles. Para que tu opinión esté presente en el parlamento en forma de escaño vacío y nadie se lleve ni el dinero, ni el poder político de tu voto.

#3 Nusku
Si entra: deja silla vacía. Si no entra: tira el voto a la basura (ayuda al grande).
#9 Tecar
A la gente no le entra en la cabeza que esto a los políticos se la trae al pario.
Lo único que les interesa que no se vote a la competencia, prefieren que no se vote, que se vote en blanco, nulo o se vote a estas candidaturas dummy antes de que se vote a su oponente más directo.
#5 cosmonauta
Voto troll. Mejor vete al bar
#8 EmilCor
Utilizando el principio de la navaja de Ockham, me da a mí que quien está detrás de esto son los mismos que saben que sus votantes jamás se abstienen y siempre acuden a las urnas.
Si se van votos a este tipo de iniciativas ya sabemos de dónde salen (electorados más fragmentados)
#10 alhambre
#8 Cada vez veo más opiniones en las RRSS promocionando a Escaños en Blanco. No creo que sea casual, son los mismos algoritmos recomendadores que me lo llenan todo de gurús financieros.

Estos son los tontos útiles de una iniciativa, nacional o extranjera, para erosionar a la izquierda. El gobierno/parlamento de turno ni se va a inmutar por tener más o menos base electoral. La legitimidad la consiguen con un 10% de votos, si quieren, TV mediante. Y si no les llega, un retoque de una línea en alguna ley y fuera el incordio de Escaños en Blanco.

No caigamos en estas trampas, al poder le da igual tu voto protesta.
#11 tierramar
Viendo las reacciones, creo que podría existir censura a Escaños en blanco por parte de todos los partidos, cuyos bots y cms trabajan en la red. Como Escaños en blanco no tiene una cabeza definida, no pueden atacarle y desacreditarle como hicieron con Pablo Iglesias; es más dificil eliminar a un partido que no tiene un líder contra el cuál meterse. Una de las razones por las que pueden querer atacarle es que los partidos optienen subvenciones en función del número de escaños logrados; los escaños vacios restan el botin que se llevan los partidos tradicionales
#12 alhambre
La manipulación de elecciones tiene métodos de siglo XXI, ya no es tan necesario intervenir físicamente en los colegios electorales. Casos como Cambridge Analytica nos lo dejan bien claro: En Trinidad y Tobago ya manipularon convenientemente fomentando la abstención, casualmente campaña muy efectiva en cierto sector ideológico y no en el otro.

A cada rato hay sospechas de propaganda rusa en elecciones europeas, como en la votación del Brexit donde se reconoció abiertamente (…   » ver todo el comentario
#1 tierramar
Primero : votar en blanco NO es votar a Escaños en blanco. Votar nulo, blanco o abstenerse es como votar a los partidos mayoritarios, porque los partidos se reparten todos los escaños, en estas elecciones PPSOE, VOX. En cambio, si se vota a Escaños en blanco, los escaños quedan vacíos: restando poder a los partidos mayoritarios y ahorrandonos el sueldo y dietas de los escaños vacíos
#2 Asimismov
#1 votar a Escaños en Blanco genera que partidos pequeños queden fuera, ya que aumenta los umbrales de votos fijados en en 3 o 5% de los votos emitidos.
También sirve para favorecer al partido más votado, reduciendo a todos los demás.
No me extrañaría que detrás de Escaños en Blanco esté el bipartidismo más puro y duro de Eggpañña.
#4 Almirantecaraculo
#2 es más, dado que la izquierda se divide y es autocrítica, mientras la derecha no vota, que ficha, la única y realmente beneficiada de campañas como está o la abstención es la derecha.
Mi conclusión, esta es una campaña de la derecha.
#7 cosmonauta
#4 Antisistemas, más bien. Amigos de absolutismos y dictaduras y más viendo quién lo envía
#6 MiguelDeUnamano
#2 Lo alucinante es que lo planteen así: Para que tu opinión esté presente en el parlamento en forma de escaño vacío y nadie se lleve ni el dinero, ni el poder político de tu voto

El "poder político de su voto" se lo dan a los partidos más votados, lo del dinero, será el sueldo si consiguen un escaño, el resto del dinero va a quedar en manos de los mismos beneficiados.
