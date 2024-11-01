Encuesta muestra más del 90% de apoyo a la energía nuclear en Polonia (eng)

Más del 90% de los polacos apoyan la construcción de centrales nucleares en el país, según una nueva encuesta nacional encargada por el Ministerio de Energía. El estudio, realizado a finales de 2025, encontró que el 91,9% de los encuestados respalda la energía nuclear, mientras que casi el 80% aceptaría que se construyera una central nuclear cerca de sus hogares. La oposición se situó en poco más del 5%, según la encuesta. La encuesta también encontró que el 94% de los encuestados cree que la energía nuclear mejorará la seguridad energética de