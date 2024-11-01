edición general
4 meneos
4 clics
Encuesta muestra más del 90% de apoyo a la energía nuclear en Polonia (eng)

Encuesta muestra más del 90% de apoyo a la energía nuclear en Polonia (eng)

Más del 90% de los polacos apoyan la construcción de centrales nucleares en el país, según una nueva encuesta nacional encargada por el Ministerio de Energía. El estudio, realizado a finales de 2025, encontró que el 91,9% de los encuestados respalda la energía nuclear, mientras que casi el 80% aceptaría que se construyera una central nuclear cerca de sus hogares. La oposición se situó en poco más del 5%, según la encuesta. La encuesta también encontró que el 94% de los encuestados cree que la energía nuclear mejorará la seguridad energética de

| etiquetas: polonia , nuclear , encuesta , ap-1000 , lubiatowo , kopalino
4 0 0 K 43 actualidad
10 comentarios
4 0 0 K 43 actualidad
Comentarios destacados:    
#1 perej
Para que luego se diga que la propaganda no sirve de nada.
El sistema quiere ignorantes y consigue ignorantes.
4 K 64
sotillo #4 sotillo
#1 La mayoría son creyentes ultra católicos ¿Qué esperabas?
2 K 35
#6 Seat127
#1 hablamos de un país en el que no hay trastos viejos porque todo se quema en la estufa. De ahí los niveles de contaminación en Varsovia o Cracovia, donde usan aplicaciones que te dice los niveles de contaminación para saber si pueden salir a pasear con el niño. Y tendiendo en cuenta el poco sol que tienen, es normal que quieran energía eléctrica que no contamine más el aire.
2 K 30
Asimismov #8 Asimismov *
#1 en lugares fríos y con abundante agua, como Polonia las centrales nucleares proveen de calefacción a miles de viviendas y carecen de torres se refrigeración.
Por contra aquí las centrales producen exceso de calor que no se aprovecha y por consumen el agua fría y de calidad que no nos sobra.
0 K 12
#2 Nasser
En realidad los medios que controlan los poderosos y las energéticas dominan allí al igual que en España la información que reciben los ciudadanos, desgraciadamente se votan gobiernos basados en la información corrupta y de eso barros estos lodos
1 K 18
Cehona #10 Cehona
Se ve que Chernobyl lo ven como muy lejos.
0 K 13
#7 omega7767
"The first reactor unit is expected online in 2036"

y sumando los retrasos, no llegará por lo menos hasta el 2040 ....

También estaría bien saber que veracidad tiene esa encuesta, parece muy conveniente para el gobierno
0 K 11
Macnulti_reencarnado #3 Macnulti_reencarnado
Normal.
0 K 10
gale #5 gale
Estamos en plena dictadura facha.
0 K 10
#9 Toponotomalasuerte
#5 de la estupidez. No ves el auge de supersticiones absurdas y soplapolleces para imbéciles que cada vez compra más gente? Pues extrapola. Cuando ves un gilipollas terraplanista a quien te crees que vota ese borrego? Cuando ves a un subnormal diciendo que los doctorando en física hacen un complot para las élites al ritmo que le manda cacarear aramco o exón a quien te crees que vota???
0 K 11

menéame