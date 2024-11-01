Encuesta: Javier Milei pierde diez puntos de intención de voto y la desaprobación de la gestión escala al 64%

Un sondeo nacional de Delfos refleja deterioro de expectativas, malestar económico. La corrupción en el foco. Seis de cada diez personas creen que la economía está peor que hace un año. El experimento político de La Libertad Avanza empieza a mostrar signos de desgaste en la opinión pública.
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Que Milei privatizar, recortes sociales, pero luego en Israel es al revés, casa pagada, paguita...
Os dan libertad y así lo pagáis.
¡Ni que comer fuese más importante que la libertad individual!
Milei ha catapultado los bienestares y las riquezas de los argentinos a cotas jamás vistas ni en los mejores tiempos de Escandinavia y Noruega. Un 138,5% de empleo, un -532,4% de pobreza, un 95% más de vaca en las hamburguesas. Y claro, se han vuelto vagos y acomodados y su holgazanería les ha arrojado a los brazos de los marxistas otra vez.
En uno de los debates presidenciales, dijo que con 20 años podría estar al nivel de Alemania, y con 35 años podría acercarse al nivel económico de Estados Unidos.