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Encuesta: Javier Milei pierde diez puntos de intención de voto y la desaprobación de la gestión escala al 64%

Encuesta: Javier Milei pierde diez puntos de intención de voto y la desaprobación de la gestión escala al 64%

Un sondeo nacional de Delfos refleja deterioro de expectativas, malestar económico. La corrupción en el foco. Seis de cada diez personas creen que la economía está peor que hace un año. El experimento político de La Libertad Avanza empieza a mostrar signos de desgaste en la opinión pública.

| etiquetas: encuesta , milei
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7 comentarios
6 2 0 K 96 actualidad
NPCMeneaMePersigue #2 NPCMeneaMePersigue
No os parece curioso que los sionistas fuera de EEUU e Israel como Abascal o Milei quieran un estado reducido al mínimo mientras Israel y EEUU son estados mastodónticos ???

Que Milei privatizar, recortes sociales, pero luego en Israel es al revés, casa pagada, paguita...
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mente_en_desarrollo #1 mente_en_desarrollo
¡Desagradecidos!
Os dan libertad y así lo pagáis. >:-(

¡Ni que comer fuese más importante que la libertad individual!
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Supercinexin #7 Supercinexin
#1 No es eso, no lo entiendes. La gente, cuando está bien, nadando en la riqueza y la abundancia, como por ejemplo los españoles con Aznar, se acomoda y se vuelve vaga y poco sacrificada y vuelve a votar Comunista otra vez.

Milei ha catapultado los bienestares y las riquezas de los argentinos a cotas jamás vistas ni en los mejores tiempos de Escandinavia y Noruega. Un 138,5% de empleo, un -532,4% de pobreza, un 95% más de vaca en las hamburguesas. Y claro, se han vuelto vagos y acomodados y su holgazanería les ha arrojado a los brazos de los marxistas otra vez.
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#3 XXguiriXX
Milei nunca ofreció mejorar la situación en el corto ni mediano plazo. Para ver los resultados, todavía tienen que esperar unos 10 años.
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#4 NoMeVeas *
#3 Y sino, unos 20. Ocurre que al final, por mucha fe que le metas, no se puede estar sin beber agua mas de 4 días.
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Verdaderofalso #5 Verdaderofalso
#3 En una entrevista con Ben Shapiro, Milei afirmó que, con las reformas del primer mes, si todas se mantuvieran, Argentina podría parecerse a Alemania en 20 años.

En uno de los debates presidenciales, dijo que con 20 años podría estar al nivel de Alemania, y con 35 años podría acercarse al nivel económico de Estados Unidos.
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#6 NoMeVeas
Se de primera mano que los únicos que aún lo apoyan son los que viven cómodamente en el "socialismo Sanchista".
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menéame