Encuesta de elecciones generales: El PP gana con claridad, pero Vox es el gran motor de las derechas, según NC Report

Según la encuesta, el Partido Popular sería la fuerza más votada, con un 33,5% del voto y una horquilla de 145 a 147 escaños. Aunque el crecimiento en porcentaje es limitado respecto a 2023, el PP consolida su posición como primera fuerza gracias al debilitamiento del resto del tablero. El verdadero salto lo protagoniza Vox, que se sitúa en el 17,6% de los votos y alcanzaría entre 60 y 62 escaños, su mejor resultado hasta la fecha.

13 comentarios
sleep_timer #1 sleep_timer
Fuente: Misco.
3 K 46
CerdoJusticiero #5 CerdoJusticiero
#1 NC Report, los que le hacían a Marhuenda las encuestas hace década y media. La fiabilidad más absoluta.
0 K 12
ContracomunistaCaudillo #2 ContracomunistaCaudillo
No es mérito de las derechas, sino demérito del gobierno "progresista". La gente ya no aguanta más y prefiere cambiar, aunque sea a la derecha y a pesar de todas las cagadas gordas que la derecha hizo.
4 K 42
Andreham #4 Andreham *
#2 La gente quiere que los que han causado el problema lo ahonden más aún.

Pues nada, que lo disfrute la gente.

Yo como pijoprogre empresario no lo voy a sufrir, desde luego. Pero uno se cansa de predicar en el desierto y la vida es muy corta para intentar arreglársela a otros que no quieren que se la arregles.

Sólo me sabe mal por la gente que sin causar ningún mal va a sufrir muchísimo.
2 K 30
Macnulti_reencarnado #6 Macnulti_reencarnado
#4 aún más?
0 K 7
Andreham #8 Andreham
#6 Muchísimo más.

Y lo sabes, pero te da igual porque al menos gobernará la ultraderecha.

Sólo espero que al menos le saques rendimiento económico.
2 K 25
Macnulti_reencarnado #9 Macnulti_reencarnado
#8 yo tengo los deberes hechos, galán. El que no los tenga, que arree.
1 K 5
#10 Tensk
#4 Hummm ¿entonces como los de un bando lo han hecho mal en el pasado tenemos que soportar a los que están haciéndolo mal ahora, sólo porque los de ahora "son los buenos"?

Son todos la misma mierda, y si algo ha demostrado el gobierno actual, en particular su presidente, es que no le importa cambiar de parecer (si es que alguna vez estuvo convencido de algo) con tal de seguir en el gobierno. No es un ser fiable.

Eso no hace a los otros buenos de un día para el siguiente, faltaría…   » ver todo el comentario
1 K 17
JuanCarVen #12 JuanCarVen
#2 Si lo que quieren es cambiar a peor, que ya hay muchos ejemplos de cómo gobiernan en coalición, a disfrutar de lo que se votará.
0 K 11
#13 Feliberto
#2 Cuando se decidió aupar a ciudadanos, se ordenó a los medios de comunicación meternoslos hasta en la sopa, y pegaron subda, cuando se decidió que se fueran, ordenaron a las TV no decir ni mu sobre ellos y desaparecieron. Cuando quisieron que vox subiera, un partido que era un grupúsculo ridículo, lo mismo, en todas las TV. El mérito es de gente con muchisimo dinero y poder que es el que dice quien sale en los medios y quien no.
0 K 11
Macnulti_reencarnado #7 Macnulti_reencarnado
Venga, ahora a por Aragón. Un esfuerzo final.
3 K 33
Asimismov #3 Asimismov
Según esta subida, √0× no quita votos al Pepé como en Extremadura.
0 K 12

