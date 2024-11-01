Encuesta de elecciones generales: El PP gana con claridad, pero Vox es el gran motor de las derechas, según NC Report

Según la encuesta, el Partido Popular sería la fuerza más votada, con un 33,5% del voto y una horquilla de 145 a 147 escaños. Aunque el crecimiento en porcentaje es limitado respecto a 2023, el PP consolida su posición como primera fuerza gracias al debilitamiento del resto del tablero. El verdadero salto lo protagoniza Vox, que se sitúa en el 17,6% de los votos y alcanzaría entre 60 y 62 escaños, su mejor resultado hasta la fecha.