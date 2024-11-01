Encuesta de elecciones generales: El PP gana con claridad, pero Vox es el gran motor de las derechas, según NC Report

Según la encuesta, el Partido Popular sería la fuerza más votada, con un 33,5% del voto y una horquilla de 145 a 147 escaños. Aunque el crecimiento en porcentaje es limitado respecto a 2023, el PP consolida su posición como primera fuerza gracias al debilitamiento del resto del tablero. El verdadero salto lo protagoniza Vox, que se sitúa en el 17,6% de los votos y alcanzaría entre 60 y 62 escaños, su mejor resultado hasta la fecha.
Pues nada, que lo disfrute la gente.
Yo como pijoprogre empresario no lo voy a sufrir, desde luego. Pero uno se cansa de predicar en el desierto y la vida es muy corta para intentar arreglársela a otros que no quieren que se la arregles.
Sólo me sabe mal por la gente que sin causar ningún mal va a sufrir muchísimo.
Y lo sabes, pero te da igual porque al menos gobernará la ultraderecha.
Sólo espero que al menos le saques rendimiento económico.
Son todos la misma mierda, y si algo ha demostrado el gobierno actual, en particular su presidente, es que no le importa cambiar de parecer (si es que alguna vez estuvo convencido de algo) con tal de seguir en el gobierno. No es un ser fiable.
Eso no hace a los otros buenos de un día para el siguiente, faltaría… » ver todo el comentario