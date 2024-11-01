edición general
Así van las encuestas y sondeos de las elecciones autonómicas de Aragón

¿Quién ganará el 8 de febrero en Aragón? Las encuestas y sondeos apuntan en la misma dirección que lo hacían en Extremadura: las derechas suben, las izquierdas bajan.

Albaricoquero #3 Albaricoquero
Unidas podemos 1 escaño? Pero que cojones.... Aún alguien vota a esos? xD xD xD xD xD
cenutrios_unidos #5 cenutrios_unidos
#3 A ver, todavía son encuestas. Podrían igualar la jugada de Toni Cantó.
sotillo #11 sotillo
#3 los populares sumarían uno, llegando a 29.” Lo raro es esto y sin hacer nada de lo que prometieron
Olepoint #18 Olepoint
#3 Cualquier trabajador con 2 dedos de luces. Son el partido que más han atacado los dueños de los grandes medios de descomunicación, incluso, han sido atacados desde el propio "Gobierno/Mafia" y han usado toda la artillería judicial falsa contra ellos decenas de falsas denuncias judiciales contra ellos... Eso, simplemente, ya te debería dar una pista....
Albaricoquero #19 Albaricoquero *
#18 me hace gracia que alguien con una bandera de Palestina salga a defender a podemos.
Por que no dicen nada de la masacre de un gobierno fascista a un pueblo oque coma libertad? Por que? Por que? POR QUE????????
por que Palestina si, pero irán no?
Es más, no tengo pruebas pero tampoco tengo dudas de que están criminalizando y silenciando las protestas. Si no ellos sus mercenarios.
DayOfTheTentacle #1 DayOfTheTentacle
Que sorpresa  media
arariel #10 arariel
Poca sorpresa
Mucha tristeza
#16 Donald
#10 Exacto Mucha tristeza = Poca Alegría, lo que para mi es mucha alegría.
#2 Suleiman
No hace falta ni mirarlo. Hay algunos que se han metido un tiro al pie, y ahí tendrán su resultado.
#6 PeloPene
Vox adelantando por la derecha a todos los Frentes Populares de Judea. No se puede ser más tonto
Albaricoquero #9 Albaricoquero
#6 "No se puede ser más tonto"

Podrían estar dando la chapa 365 días al año con el feminismo y luego callar con irán, uno de los Países más violentos y machistas con las mujeres del mundo.

Si se puede... Esta demostrado.
#14 Leon_Bocanegra
#6 uy , enseguida vendrán a llamarte la atención esos que dicen cosas como: insultar a los votantes siempre ha dado muy buen resultado, sí señor

Bueno, no creo que vengan, esos solo se indignan cuando los insultos son hacia los votantes de derechas
#17 PeloPene
#14 no insulto a los votantes, insulto a los partidos y la fragmentación de la izquierda
#8 vGeeSiz
La tendencia se repite, como en Extremadura, a falta de oficialidad de los comicios... como el gobierno siga tardando en convocar elecciones, no es que vayan a gobernar PP y VOX es que van a gobernar con más de 205 escaños como sigan con el desgaste...
Albaricoquero #12 Albaricoquero
#8 la opción más adecuada seria no ser corrupto, convocar elecciones, reiniciar el psoe y con el tiempo curarse. Pero eligen seguir desangrandose.
Andreham #4 Andreham
Vamos, que siguen disfrutando de la derecha.
#7 VFR
#4 Estarán contentos con ello
sotillo #13 sotillo
#4 Los ricos no tienen problemas y se ve que Aragón tiene mucha gente viviendo de las rentas
#15 Pepis *
Sumando el porcentaje de votos de izquierdas me sale 15% pero 7 escaños, mientras Vox con 17,8 % - 13 escaños.

Porque no tengo tiempo, si no yo crearía un par de partidos más de izquierdas sólo por las risas.
:wall: :wall: :wall:
