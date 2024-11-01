·
·
8
160 clics
160
clics
Así van las encuestas y sondeos de las elecciones autonómicas de Aragón
¿Quién ganará el 8 de febrero en Aragón? Las encuestas y sondeos apuntan en la misma dirección que lo hacían en Extremadura: las derechas suben, las izquierdas bajan.
encuestas
aragón. la sexta
politica
19 comentarios
#3
Albaricoquero
Unidas podemos 1 escaño? Pero que cojones.... Aún alguien vota a esos?
5
K
43
#5
cenutrios_unidos
#3
A ver, todavía son encuestas. Podrían igualar la jugada de Toni Cantó.
1
K
21
#11
sotillo
#3
los populares sumarían uno, llegando a 29.” Lo raro es esto y sin hacer nada de lo que prometieron
0
K
11
#18
Olepoint
#3
Cualquier trabajador con 2 dedos de luces. Son el partido que más han atacado los dueños de los grandes medios de descomunicación, incluso, han sido atacados desde el propio "Gobierno/Mafia" y han usado toda la artillería judicial falsa contra ellos decenas de falsas denuncias judiciales contra ellos... Eso, simplemente, ya te debería dar una pista....
0
K
8
#19
Albaricoquero
*
#18
me hace gracia que alguien con una bandera de Palestina salga a defender a podemos.
Por que no dicen nada de la masacre de un gobierno fascista a un pueblo oque coma libertad? Por que? Por que? POR QUE????????
por que Palestina si, pero irán no?
Es más, no tengo pruebas pero tampoco tengo dudas de que están criminalizando y silenciando las protestas. Si no ellos sus mercenarios.
0
K
5
#1
DayOfTheTentacle
Que sorpresa
1
K
21
#10
arariel
Poca sorpresa
Mucha tristeza
1
K
21
#16
Donald
#10
Exacto Mucha tristeza = Poca Alegría, lo que para mi es mucha alegría.
0
K
7
#2
Suleiman
No hace falta ni mirarlo. Hay algunos que se han metido un tiro al pie, y ahí tendrán su resultado.
0
K
13
#6
PeloPene
Vox adelantando por la derecha a todos los Frentes Populares de Judea. No se puede ser más tonto
1
K
13
#9
Albaricoquero
#6
"No se puede ser más tonto"
Podrían estar dando la chapa 365 días al año con el feminismo y luego callar con irán, uno de los Países más violentos y machistas con las mujeres del mundo.
Si se puede... Esta demostrado.
3
K
32
#14
Leon_Bocanegra
#6
uy , enseguida vendrán a llamarte la atención esos que dicen cosas como:
insultar a los votantes siempre ha dado muy buen resultado, sí señor
Bueno, no creo que vengan, esos solo se indignan cuando los insultos son hacia los votantes de derechas
0
K
9
#17
PeloPene
#14
no insulto a los votantes, insulto a los partidos y la fragmentación de la izquierda
0
K
6
#8
vGeeSiz
La tendencia se repite, como en Extremadura, a falta de oficialidad de los comicios... como el gobierno siga tardando en convocar elecciones, no es que vayan a gobernar PP y VOX es que van a gobernar con más de 205 escaños como sigan con el desgaste...
0
K
10
#12
Albaricoquero
#8
la opción más adecuada seria no ser corrupto, convocar elecciones, reiniciar el psoe y con el tiempo curarse. Pero eligen seguir desangrandose.
0
K
5
#4
Andreham
Vamos, que siguen disfrutando de la derecha.
0
K
8
#7
VFR
#4
Estarán contentos con ello
1
K
14
#13
sotillo
#4
Los ricos no tienen problemas y se ve que Aragón tiene mucha gente viviendo de las rentas
0
K
11
#15
Pepis
*
Sumando el porcentaje de votos de izquierdas me sale 15% pero 7 escaños, mientras Vox con 17,8 % - 13 escaños.
Porque no tengo tiempo, si no yo crearía un par de partidos más de izquierdas sólo por las risas.
0
K
7
