Las empresas están reemplazando a los trabajadores juniors con IA. Ahora toca pagar las consecuencias

Cuando la inteligencia artificial apareció en el horizonte, lo primero que pensamos es que nos iba a retirar. Después, que iba a jubilar a los perfiles más senior y ahora sabemos que está siendo justo al revés: está frenando el acceso laboral a los perfiles junior. ¿Principiantes? No, gracias. Este informe laboral de Revelio Labs desvela que las contrataciones para principiantes han caído en EEUU un 35% desde 2023. Y es uno de los muchos estudios: este otro cifra la caída en ofertas junior entre un 11 y un 20%. En UK más de lo mismo.

Herrerii #2 Herrerii
¿Si no hay juniors como se llega a seniors?
Gry #4 Gry
#2 La idea es que para cuando se jubilen los actuales tampoco hagan falta seniors, solo el CEO e IAs haciendo todo el trabajo. (Con un poco de suerte también se podrá prescindir de los CEO).
Herrerii #5 Herrerii *
#4 ¿Empresas sin empleados e incluso sin jefes? estas un poquito flipao no? No falta nada aun para eso xD

Deja de ver películas de ciencia ficción y escuchar a los gurus de la IA porque os la están metiendo doblada. EN mi curro todos los obsesionados con la IA son los mas inútiles.
#7 chavi
#4 Se va a poner a trabajar el CEO ???
Haciendo qué?
#6 chavi
#2 No se llega.
TikisMikiss #1 TikisMikiss *
Como siempre, la realidad de las empresas desmiente a algún cuñao carajillero que no ha trabajado en la empresa privada en su vida y que vive de paguitas que aseguraba que primero se sustituirían a los senior y se contrararía principalmente a juniors.

La realidad es que los entry level llevan tiempo cayendo y ahora están más jodidos que nunca. Lo más difícil de sustituir es el conocimiento experto no solo técnico sino de la realidad práctica del producto (lo que estos cuñaos carajilleros no…   » ver todo el comentario
#3 srskiner
#1 totalmente de acuerdo ¿ de verdad alguein pensó que el orden seria distinto? Si es asi incluso en eeeuu, sin indemnización por despido.
No tiene ni que ser la ia, en toda crisis de empleo primero se cortan las contrataciones y ya si hace falta se pasa a los despidos
