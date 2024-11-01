Las empresas están reemplazando a los trabajadores juniors con IA. Ahora toca pagar las consecuencias

Cuando la inteligencia artificial apareció en el horizonte, lo primero que pensamos es que nos iba a retirar. Después, que iba a jubilar a los perfiles más senior y ahora sabemos que está siendo justo al revés: está frenando el acceso laboral a los perfiles junior. ¿Principiantes? No, gracias. Este informe laboral de Revelio Labs desvela que las contrataciones para principiantes han caído en EEUU un 35% desde 2023. Y es uno de los muchos estudios: este otro cifra la caída en ofertas junior entre un 11 y un 20%. En UK más de lo mismo.