Las empresas están reemplazando a los trabajadores juniors con IA. Ahora toca pagar las consecuencias

Cuando la inteligencia artificial apareció en el horizonte, lo primero que pensamos es que nos iba a retirar. Después, que iba a jubilar a los perfiles más senior y ahora sabemos que está siendo justo al revés: está frenando el acceso laboral a los perfiles junior. ¿Principiantes? No, gracias. Este informe laboral de Revelio Labs desvela que las contrataciones para principiantes han caído en EEUU un 35% desde 2023. Y es uno de los muchos estudios: este otro cifra la caída en ofertas junior entre un 11 y un 20%. En UK más de lo mismo.
Deja de ver películas de ciencia ficción y escuchar a los gurus de la IA porque os la están metiendo doblada. EN mi curro todos los obsesionados con la IA son los mas inútiles.
Haciendo qué?
La realidad es que los entry level llevan tiempo cayendo y ahora están más jodidos que nunca. Lo más difícil de sustituir es el conocimiento experto no solo técnico sino de la realidad práctica del producto (lo que estos cuñaos carajilleros no… » ver todo el comentario
No tiene ni que ser la ia, en toda crisis de empleo primero se cortan las contrataciones y ya si hace falta se pasa a los despidos