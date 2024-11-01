edición general
10 meneos
20 clics
Este envío podría ser duplicada Asegúrate antes de menear
Las empresas deben 3.243 millones de euros a casi medio millón de trabajadores por horas extra no pagadas en 2025

Las empresas deben 3.243 millones de euros a casi medio millón de trabajadores por horas extra no pagadas en 2025

2,5 millones de horas extra se quedan sin remuneración ni compensación cada semana -el 40%-, con 441.000 de trabajadores afectados, mientras que el refuerzo del registro horario sigue paralizado.

| etiquetas: empresas , trabajo , horas extras , españa
8 2 11 K 5 actualidad
10 comentarios
8 2 11 K 5 actualidad
Comentarios destacados:    
triste_realidad #2 triste_realidad *
Creo que es dupe!
Aún estás a tiempo de descartar.
2 K 38
antesdarle #6 antesdarle
#5 pero cita a #0
0 K 10
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Si no pagas el alquiler eres un okupa pero si la empresa no te paga "las empresas deben"

Vaya la secta de billonarios te volvió a robar
6 K 33
#10 DatosOMientes
#9 Por suerte, son las únicas que hago en mi trabajo. Y sólo si me viene bien.
0 K 13
mikhailkalinin #3 mikhailkalinin
Son como adolescentes. Hay que ponerles límites.
0 K 10
sorrillo #4 sorrillo *
Ojo que esto también es un poco cuentas de la lechera como hacen las discográficas con la piratería.

Si las empresas realmente pagasen esas horas extras muy posiblemente no se habrían hecho tantas, las empresas se habrían frenado antes de gastarse ese pastizal. Pero como por ahora les salen gratis pues ala a exigir horas extras no pagadas.
0 K 10
#7 Nastar
Llevo casi 30 años currando

Hay 3 tipos de horas extra:

Las que la empresa te dice de una forma u otra que has de hacer (aqui nadie se va a su hora....)

Las que se producen por la sobrecarga sistematica de un puesto, que hace imposible gestionar la carga de faena en 8hs.

Y por ultimo las que hace el currito pelota para ganar puntos aunque sea calentando la silla

Normalmente ninguna es remunerada


Luego, dicen los ancianos, que hay otro tipo, nunca visto por ojos mortales, en el que la empresa te propone hacer una horas remuneradas, planificadas y por una razon especifica.....las leyendas dicen que se pagan incluso mas caras que las horas normales....
0 K 7
#8 DatosOMientes
#7 Yo llevo menos trabajando que tú e identifico una cuarta tipología: la que la empresa te pide y, si aceptas hacerlas, te las paga.
0 K 13
#9 lappis
#8 esas son las imaginarias, no? :troll:
0 K 9

menéame