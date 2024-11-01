Las empresas deben 3.243 millones de euros a casi medio millón de trabajadores por horas extra no pagadas en 2025

2,5 millones de horas extra se quedan sin remuneración ni compensación cada semana -el 40%-, con 441.000 de trabajadores afectados, mientras que el refuerzo del registro horario sigue paralizado.
Vaya la secta de billonarios te volvió a robar
Si las empresas realmente pagasen esas horas extras muy posiblemente no se habrían hecho tantas, las empresas se habrían frenado antes de gastarse ese pastizal. Pero como por ahora les salen gratis pues ala a exigir horas extras no pagadas.
Hay 3 tipos de horas extra:
Las que la empresa te dice de una forma u otra que has de hacer (aqui nadie se va a su hora....)
Las que se producen por la sobrecarga sistematica de un puesto, que hace imposible gestionar la carga de faena en 8hs.
Y por ultimo las que hace el currito pelota para ganar puntos aunque sea calentando la silla
Normalmente ninguna es remunerada
Luego, dicen los ancianos, que hay otro tipo, nunca visto por ojos mortales, en el que la empresa te propone hacer una horas remuneradas, planificadas y por una razon especifica.....las leyendas dicen que se pagan incluso mas caras que las horas normales....