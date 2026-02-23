edición general
El "agujero" de las horas extra no pagadas: 441.000 trabajadores regalaron 2,5 millones de horas semanales a sus empresas en 2025

Cada asalariado trabajó gratis casi seis horas a la semana. Si aflorasen todas las horas extra no pagadas aflorarían 62.000 empleos a jornada completa

O lo que es lo mismo

Suponiendo un sueldo medio bruto de 18,2 Euros/hora, la empresa española robó a los trabajadores 2.5 M horas*18,2 Euros/hora*52 semanas/ año = 2.366 millones de euros en 2025

2.366 millones de euros robados

(Porque si la CEOE puede hacer calculos a ojo de costes y tal... pos digo yo que de esto tambien se podrian hacer calculos así en grueso no?)
Lógico y normal.
Tú sabes lo caro que le sale al empresario mantener a un trabajador? Lo que roba el gobierno?
No hay otra forma de mantener al trabajador que haciendole trabajar 272 hr/año gratis para la empresa.

Y el año que viene 300.
