edición general
7 meneos
13 clics
Una empresa de detección descubre que el 82% de los libros de remedios herbales en Amazon probablemente fueron escritos por IA (ING)

Una empresa de detección descubre que el 82% de los libros de remedios herbales en Amazon probablemente fueron escritos por IA (ING)

Originality.ai escanea 558 títulos en la sección de remedios herbales entre enero y septiembre

| etiquetas: amazon , ia , literatura , libros
6 1 0 K 89 actualidad
7 comentarios
6 1 0 K 89 actualidad
sorrillo #4 sorrillo
¡Hay que ponerle remedio!
3 K 38
Asimismov #7 Asimismov
#4 ¡Remediooooos, veeeeen!
0 K 12
YeahYa #1 YeahYa
Y aún así son mejores que los ganadores del premio Planeta
1 K 32
Gry #2 Gry
Es probable que obtenga resultados similares en cualquier sección...
0 K 17
arturios #6 arturios
#5 buff, pues eso ya es criminal, el que compra una magufada de remedios herbales se merece lo que le den, pero un aficionado a la micología :ffu:
0 K 11
arturios #3 arturios
Teniendo en cuenta lo fiables que son los libros de remedios herbales no se donde está el problema :roll:
0 K 11
andando #5 andando
#3 en la noticia pone que también los hay de recolección de setas!!! :palm:
0 K 10

menéame