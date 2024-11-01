·
main action
Una empresa de detección descubre que el 82% de los libros de remedios herbales en Amazon probablemente fueron escritos por IA (ING)
Originality.ai escanea 558 títulos en la sección de remedios herbales entre enero y septiembre
actualidad
relacionadas
#4
sorrillo
¡Hay que ponerle remedio!
3
K
38
#7
Asimismov
#4
¡Remediooooos, veeeeen!
0
K
12
#1
YeahYa
Y aún así son mejores que los ganadores del premio Planeta
1
K
32
#2
Gry
Es probable que obtenga resultados similares en cualquier sección...
0
K
17
#6
arturios
#5
buff, pues eso ya es criminal, el que compra una magufada de remedios herbales se merece lo que le den, pero un aficionado a la micología
0
K
11
#3
arturios
Teniendo en cuenta lo
fiables
que son los libros de remedios herbales no se donde está el problema
0
K
11
#5
andando
#3
en la noticia pone que también los hay de recolección de setas!!!
0
K
10
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
