La empresa que alquila pisos a turistas sin licencia en el centro de Palma: "Si cerramos el edificio entrarían okupas"

El inmueble se encuentra en el número 6 de la calle Pescatería Vella. Alquila once viviendas por precios que este octubre cuestan una media de trescientos euros la noche y de cara a los meses de julio y agosto se disparan hasta los seiscientos. La empresa admite que comercializa los apartamentos al margen de la legalidad desde que hace cinco años, cuando el Ayuntamiento revocó su autorización de Turismo Interior por no contar con una licencia urbanística de cambio de uso.