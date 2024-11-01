Empleado de Disney World evita tragedia al detener una roca de 180 kilos durante show de Indiana Jones  

Un empleado de Walt Disney World en Florida fue aclamado como un héroe después de que detuviera el paso de una roca de goma de 180 kilos que rebotaba hacia el público en un espectáculo en vivo de Indiana Jones. La roca se estrelló contra el empleado, quien se atravesó para bloquearla y evitar que cayera sobre la audiencia, derribándolo. En medio del impacto, otro trabajador se apresuró a detener la bola gigante para evitar que causara más daños. Sus compañeros acudieron en su auxilio y lo pusieron de pie, mientras le sangraba la cabeza.