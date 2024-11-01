edición general
8 meneos
150 clics
Empleado de Disney World evita tragedia al detener una roca de 180 kilos durante show de Indiana Jones

Empleado de Disney World evita tragedia al detener una roca de 180 kilos durante show de Indiana Jones  

Un empleado de Walt Disney World en Florida fue aclamado como un héroe después de que detuviera el paso de una roca de goma de 180 kilos que rebotaba hacia el público en un espectáculo en vivo de Indiana Jones. La roca se estrelló contra el empleado, quien se atravesó para bloquearla y evitar que cayera sobre la audiencia, derribándolo. En medio del impacto, otro trabajador se apresuró a detener la bola gigante para evitar que causara más daños. Sus compañeros acudieron en su auxilio y lo pusieron de pie, mientras le sangraba la cabeza.

| etiquetas: disney world , florida , indiana jones
6 2 1 K 63 actualidad
12 comentarios
6 2 1 K 63 actualidad
Comentarios destacados:    
#1 Leclercia_adecarboxylata
La roca se estrelló contra el empleado, quien se atravesó para bloquearla y evitar que cayera sobre la audiencia.

La típica roca de 180 kilos que puedes parar con tu cuerpo.
2 K 42
MoñecoTeDrapo #8 MoñecoTeDrapo
#1 si la puedes parar depende del momento (masa y velocidad).
0 K 10
teneram #11 teneram
#9 En la entradilla "...roca de goma de 180 kilos..."
1 K 32
#2 Licar
Tiene pinta de que no esperaba que pesase tanto, pero actúa rápido y la pena es que se hiciese daño. Espero que la empresa le recompense por su acción.
2 K 30
Don_Pixote #4 Don_Pixote
#2 o saco malas notas en física
0 K 8
Veelicus #7 Veelicus
#2 le daran un bono para el wall mart y un despido por no poder trabajar
6 K 79
#12 Troll_hunter
#7 con lo que perderá la asistencia médica seguramente ya que los empleados de Disney World suelen tener su seguro de salud por ahí. Win Win.
0 K 10
#3 gershwin *
"El año pasado se registró un incidente relacionado con la misma roca durante otra función de la obra"

Espero que no tenga secuelas ("le sangraba la cabeza") pero con el antecedente, ganará una demanda millonaria.
1 K 23
Don_Pixote #5 Don_Pixote
#3 youtube.com/shorts/XDoGGaidPl8?si=9PxJ9j9AfPpNy3uM

El Indiana Jones está hecho de titanio
2 K 39
woody_alien #6 woody_alien
#0 Estaría bien que pusieses "una roca de atrezzo".
1 K 15
RoberRenfu #9 RoberRenfu
#6 Estaría bien que lo pusieran en la propia noticia :ffu:
0 K 9
teneram #10 teneram
#6 A ver: copio exactamente el titular, por no decir que Disney World e Indiana Jones te debería dar una pista. ¿En algún momento has pensado que podría ser de verdad?
0 K 20

menéame