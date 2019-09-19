edición general
Empadronamientos fraudulentos en tu casa sin que tu lo sepas

El Ayuntamiento de València denuncia ante la fiscalía al menos tres casos en un mismo domicilio

9 comentarios
cosmonauta #3 cosmonauta
En todo caso incompetencia del ayuntamiento.

A mí me pidieron pruebas de que vivia en mi domicilio.
Sinfonico #4 Sinfonico
Para empadronarte necesitas demostrar que vives en un domicilio.
Veelicus #8 Veelicus
no, para empadronarte tienes que llevar el contrato de alquiler, o tu titulo de propiedad o el permiso del dueño.
A mi nunca me han pedido demostrar nada de que viviese alli
mikhailkalinin #1 mikhailkalinin
En mi casa está empadronado uno de Ibi, que ni paga el IBI ni es de Padrón.
reivaj01 #5 reivaj01
#1 no está empadronado, es su carácter :-D
arroba82 #6 arroba82
El verano pasado, un matrimonio de origen eslavo, me contó que les habían desempadronado de su vivienda de Madrid. Un sudamericano con documentos falsos se había empadronado en su lugar. Ellos seguían viviendo, pagando hipoteca y el IBI estaba a su nombre. Estaban agobiados porque se enteraron por casualidad y les estaba costando meses volver a empadronarse.
arroba82 #7 arroba82 *
#6 Me dijeron que la policía les comentó que había más casos. Les comenté que me parecía muy arriesgado falsificar documentación, por el único hecho de acreditar residencia en España.
Veelicus #9 Veelicus
#6 Lo es sorprendente que a dia de hoy no manden una notificacion al dueño de una vivienda cada vez que alguien se empadrona en su vivienda, y habria que hacerlo con acuse de recibo, para que nadie pueda decir que no sabia nada y evitar timos por ambas partes
