Los Emiratos Árabes Unidos barajan pasar al yuan para los pagos del petróleo si se reduce la liquidez del dólar [ENG]

Según informa The Wall Street Journal, citando a funcionarios estadounidenses, los Emiratos Árabes Unidos han iniciado conversaciones con Estados Unidos sobre una posible red de seguridad financiera para proteger su economía en caso de que el actual conflicto con Irán agrave la crisis en el Golfo Pérsico. Según el informe, el gobernador del Banco Central de los Emiratos Árabes Unidos, Khaled Mohamed Balama, planteó la idea de establecer una línea de intercambio de divisas durante las reuniones celebradas la semana pasada en Washington...