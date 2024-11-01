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Los Emiratos Árabes Unidos barajan pasar al yuan para los pagos del petróleo si se reduce la liquidez del dólar [ENG]

Según informa The Wall Street Journal, citando a funcionarios estadounidenses, los Emiratos Árabes Unidos han iniciado conversaciones con Estados Unidos sobre una posible red de seguridad financiera para proteger su economía en caso de que el actual conflicto con Irán agrave la crisis en el Golfo Pérsico. Según el informe, el gobernador del Banco Central de los Emiratos Árabes Unidos, Khaled Mohamed Balama, planteó la idea de establecer una línea de intercambio de divisas durante las reuniones celebradas la semana pasada en Washington...

| etiquetas: emiratos árabes unidos , yuan , dólar , petróleo
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8 comentarios
15 2 0 K 213 actualidad
pitercio #4 pitercio
Pero si estos ya estaban "democratizados", igual es que están pidiendo más.
2 K 41
YoSoyTuPadre #8 YoSoyTuPadre *
Vaya, parece que otro país se está volviendo una dictadura criminal que amenaza a las democracias Occidentales, no respeta los derechos de las mujeres y ejecuta a homosexuales todos los dias.

Debe democratizarse rápidamente usando freedom fighters o una primavera de colores
1 K 28
Arzak_ #5 Arzak_
En breve la coalición nazionista estará demandando que Arabia es un país terrorista y que hay que llevarle la democracia y libertad a sus mujeres.
8-D
1 K 24
jmangut #6 jmangut
La perdida de la hegemonía del dollar esta manchada con la sangre de todas las victimas asesinadas por el estado genocida de ISRAEL en Palestina y Líbano, ademas de las vidas de civiles masacradas en Irán.
Trump ha conseguido hundir el imperio de EEUU de forma acelerada (ya iba en caída libre antes de la llegada de este) pero no creo que se deba de celebrar dado el sufrimiento que ha provocado.
1 K 19
Baalverith #7 Baalverith
Acusaciones de narco estado en 3,2...
1 K 19
#3 veratus_62d669b4227f8
Esta sí que sí.
1 K 18
#1 fralbin
Gracias, Trump, sin ti esto no hubiere sido posible.
1 K 17
XtrMnIO #2 XtrMnIO
En cuanto pase eso se convertirán en "terroristas" a ojos gringos.
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menéame