Emiratos Árabes Unidos ataca una instalación de desalinización iraní [EN]

El Ministerio de Defensa de los EAU también anunció el domingo que el número de muertos por los ataques iraníes había aumentado a cuatro.

Todo objetivos militares. Hospitales, colegios, el agua, la comida
#1 Es una noticia de jpost. Tengo mis dudas hasta que una fuente fiable lo confirme.
El 80% del agua de EUA es desalada, me parece una locura iniciar ese camino.
Pues es un crimen de guerra.

Se nos amontonan en la CPI los casos
Esto no se lo cree ni el que asó la manteca. EAU depende en cerca de un 90% de agua potable desalada en sus 3 centrales, Irán no. Alguien no sabe como agitar el avispero, misil a Chipre de procedencia muy, muy dudosa, dron Azerbaiyano que su tv muestra por error que era de producción local...
Cuando ataquen las suyas dirán que es un crimen de guerra.
