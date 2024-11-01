·
2024-11-01
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
7
meneos
20
clics
Emiratos Árabes Unidos ataca una instalación de desalinización iraní [EN]
El Ministerio de Defensa de los EAU también anunció el domingo que el número de muertos por los ataques iraníes había aumentado a cuatro.
|
etiquetas
:
irán
,
eeuu
,
israel
,
eau
6
1
0
K
76
actualidad
5 comentarios
#1
A.more
Todo objetivos militares. Hospitales, colegios, el agua, la comida
8
K
91
#4
albx
#1
Es una noticia de jpost. Tengo mis dudas hasta que una fuente fiable lo confirme.
El 80% del agua de EUA es desalada, me parece una locura iniciar ese camino.
1
K
17
#3
Verdaderofalso
Pues es un crimen de guerra.
Se nos amontonan en la CPI los casos
2
K
41
#5
elBerzas
*
Esto no se lo cree ni el que asó la manteca. EAU depende en cerca de un 90% de agua potable desalada en sus 3 centrales, Irán no. Alguien no sabe como agitar el avispero, misil a Chipre de procedencia muy, muy dudosa, dron Azerbaiyano que su tv muestra por error que era de producción local...
1
K
17
#2
wata
Cuando ataquen las suyas dirán que es un crimen de guerra.
0
K
11
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
