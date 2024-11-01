edición general
Emilio Delgado propone que Más Madrid rompa con Sumar y se presente en solitario a las elecciones generales

El coportavoz parlamentario de la formación madrileñista también ha mostrado estos días su disposición a ser el candidato autonómico en lugar de Manuela Bergerot o Mónica García.Este fin de semana, en otra entrevista, esta vez en Furor TV, Delgado afirmó que Más Madrid debería presentarse sin Sumar a las elecciones generales.

Harkon #1 Harkon
Aquí no veremos a los turbotertulianos coordinados del progrerio mediático criticar la falta de unidad.
1 K 38
Jaime131 #2 Jaime131
Que rompan, y que algunos de ambos partidos creen sendos partidos nuevos de izquierdas.
1 K 22
carakola #4 carakola
Parece que el PPSOE está cómodo con una multitud de partidos regionalistas porque pueden enfrentar a esas regiones con poco esfuerzo y pescar en río revuelto fomentando la polarización y el odio.
0 K 20
Feindesland #7 Feindesland
Disideeeeeenteeeeesss.

xD xD
0 K 19
autonomator #5 autonomator
madrileñista no aparece en la RAE, creo que debería ir entrecomillado.
0 K 15
angelitoMagno #8 angelitoMagno
LA IZQUIERDA ESPAÑOLA YENDO A LAS ELECCIONES
www.youtube.com/watch?v=TQsv5f6gxfg
0 K 15
angelitoMagno #10 angelitoMagno
LA IZQUIERDA ESPAÑOLA DISCUTIENDO SOBRE SUS DIFERENCIAS PROGRAMÁTICAS
www.youtube.com/watch?v=uaeLtGvLxF0
0 K 15
angelitoMagno #11 angelitoMagno
#10 Bueno, en realidad no, que al final llegan a un acuerdo.
0 K 15
angelitoMagno #12 angelitoMagno
Bueno, a ver, si en Madrid SOLO se presentara Mas Madrid con Emilio Delgado como cabeza de lista, podría funcionar.
Y solo en Madrid, nada de "Más País" en otras comunidades ni cosas de esas.

Recordemos que donde más diputados sacó el PP en las pasadas elecciones fue en Madrid, con bastante diferencia. Un candidato fuerte, con carisma y mas o menos conocido en Madrid por parte de la izquierda podría garantizar una nueva legislatura del gobierno de coalición.
0 K 15
manzitor #16 manzitor
#12 Si estos fueran un poco listos, las izquierdas deberían apoyar a la mejor opción de cada territorio; MM, Podemos, IU o lo que sea, pero que se apoye y muestre a la mejor opción. Es como 'la luna', pero sería lo correcto.
1 K 26
frg #17 frg *
No hace falta ser nada de lo que mencionas para criticar lo obvio, y la estupidez que supone tal división que sólo alimenta egos y perjudica resultados. Caballo de Troya es la palabra que buscas.

Edit: Menciono a #0 ya que me tiene ignorado y no puedo contestar a #_1

¡Para qué vamos a discutir si me puedes ignorar! Seguro que cerrando los ojos muy fuerte la realidad cambia xD
0 K 12
Format_C #3 Format_C
Claro que si, a ver si así gana :-x voooox.

Lo de fragmentarse es deporte nacional.
0 K 7
Baalverith #13 Baalverith
El problema de Más Madrid es que cuando salen de la M-30 se pierden, no veo yo a Más Madrid_Bilbao arrasando o a Más Madrid_Dos Hermanas la verdad. Al final Más Madrid es como Madrid es España dentro de España, sabes?
0 K 6
#15 Juanjolo *
Esta gente están todo el día debatiendo y creando polémicas sobre ellos mismo royo endogámico y autorreferencialismo. Todo el rato Yo yo yo... Son como una rueda.
0 K 6
#9 Somozano *
Ejemplo de como la izquierda es totalitaria, ombliguista y divisiva
Lo son entre ellos
Por estas cosas perdieron la guerra del 36
Mientras que toda la derecha se unió a pesar de sus diferencias (monárquicos alfonsinos, carlistas, republicanos de derechas, nacional católicos, falangistas...) y apenas hubo discusión alguna. De forma militar y ordenada
La izquierda era un puto caos con peleas entre ellos hasta el ultimo día (como pasó en marzo de 1939 en Madrid) y también en el exilio
Exilio donde…   » ver todo el comentario
0 K 6
manzitor #14 manzitor
#9 Claro, y Franco ganó la guerra por la división de la izquierda, el apoyo de los nazis fue una mera anécdota sin importancia.
0 K 11

