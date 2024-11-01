Emilio Delgado propone que Más Madrid rompa con Sumar y se presente en solitario a las elecciones generales

El coportavoz parlamentario de la formación madrileñista también ha mostrado estos días su disposición a ser el candidato autonómico en lugar de Manuela Bergerot o Mónica García.Este fin de semana, en otra entrevista, esta vez en Furor TV, Delgado afirmó que Más Madrid debería presentarse sin Sumar a las elecciones generales.
Y solo en Madrid, nada de "Más País" en otras comunidades ni cosas de esas.
Recordemos que donde más diputados sacó el PP en las pasadas elecciones fue en Madrid, con bastante diferencia. Un candidato fuerte, con carisma y mas o menos conocido en Madrid por parte de la izquierda podría garantizar una nueva legislatura del gobierno de coalición.
¡Para qué vamos a discutir si me puedes ignorar! Seguro que cerrando los ojos muy fuerte la realidad cambia
Lo de fragmentarse es deporte nacional.
Lo son entre ellos
Por estas cosas perdieron la guerra del 36
Mientras que toda la derecha se unió a pesar de sus diferencias (monárquicos alfonsinos, carlistas, republicanos de derechas, nacional católicos, falangistas...) y apenas hubo discusión alguna. De forma militar y ordenada
La izquierda era un puto caos con peleas entre ellos hasta el ultimo día (como pasó en marzo de 1939 en Madrid) y también en el exilio
