Elon Musk une sus imperios: SpaceX y xAI crean alianza para lanzar la primera IA al espacio profundo

SpaceX y xAI, ambas bajo el liderazgo de Elon Musk, anunciaron un acuerdo de colaboración estratégica, según The New York Times. El pacto marca un paso importante en la integración de inteligencia artificial avanzada con el sector aeroespacial, con potenciales consecuencias para el desarrollo tecnológico a nivel global.

woody_alien #3 woody_alien
#0 www.meneame.net/search?q=xai

Por cierto, xai en catalán significa borrego.
2 K 35
#5 Almorca
El objetivo aquí es encasquetarle Twitter a quién quiera comprar acciones de SpaceX.
SpaceX va a salir al mercado dentro de poco y como Elon sabe que X no la puede vender ni para atrás, vende X a SpaceX y así obliga a que la salida a bolsa de SpaceX sea un duo, SpaceX + X. La IA es la escusa perfecta para hacer todo.
2 K 27
sleep_timer #1 sleep_timer
A tomar por culo, una IA facha a tocar los cojones a los marcianos.
Idea genial.
1 K 18
Alegremensajero #2 Alegremensajero
#1 No te creas, si yo fuera un marciano de esos a los que les tocaría los cojones el politoxicómano ese vendría a vengarme del planeta que lo ha hecho posible.
0 K 8
#7 Pingocho *
Me imagino a la sonda espacial con IA diciendo todo el tiempo: "¡Estoy en el espacio! ¡Espacio! ¡Espaaaaciooooooo!"
0 K 10
#6 argonitran
Musk tiene un bono por objetivos mil millonario si Tesla alcanza una valoración en bolsa determinada.
Uniendo las empresas es posible que consiga alcanzar a valoración que necesita para Tesla aunque suponga una pésima noticia para sus accionistas.
0 K 9
#4 sliana
Si lo que buscan es que las comunicaciones con la tierra sean patéticas en términos de latencia y ancho de banda, orden hacer pruebas en Ourense. Mismo resultado, mucho más barato. Y buena comida.
0 K 7

