Elon Musk une sus imperios: SpaceX y xAI crean alianza para lanzar la primera IA al espacio profundo

SpaceX y xAI, ambas bajo el liderazgo de Elon Musk, anunciaron un acuerdo de colaboración estratégica, según The New York Times. El pacto marca un paso importante en la integración de inteligencia artificial avanzada con el sector aeroespacial, con potenciales consecuencias para el desarrollo tecnológico a nivel global.
| etiquetas: elon musk , spacex , xai , ia , espacio
Por cierto, xai en catalán significa borrego.
SpaceX va a salir al mercado dentro de poco y como Elon sabe que X no la puede vender ni para atrás, vende X a SpaceX y así obliga a que la salida a bolsa de SpaceX sea un duo, SpaceX + X. La IA es la escusa perfecta para hacer todo.
Idea genial.
Uniendo las empresas es posible que consiga alcanzar a valoración que necesita para Tesla aunque suponga una pésima noticia para sus accionistas.