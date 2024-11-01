·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8985
clics
Esto debería estar prohibido
5562
clics
Salma, desaparecida, no estaba muerta: secuestrada y violada durante dos años en Murcia
5538
clics
“El mundo está en peligro, y no solo por la IA”: el jefe de Seguridad de Anthropic anuncia públicamente su renuncia al cargo
5229
clics
Conductor atropella a delincuente que intentó asaltarlo en carretera de Chile
4958
clics
Oído en la tertulia de 'El Hormiguero' sobre Sarah Santaolalla: '¿Esa que es la mitad tonta y la mitad tetas?'
más votadas
463
Los cines Yelmo niegan la entrada a alumnado de un IES porque la profesora se comunicó en valenciano
470
El ex-presidente de Andalucía a Felipe Gónzalez: “¿Por qué no te retiras y nos dejas en paz? Nos das pena”
611
Pedro Sánchez desmonta, uno por uno, todos los bulos de Abascal: 'Su labor es la de expandir el odio'
569
Israel usó armas prohibidas en Gaza: bombas térmicas y de vacío para volatilizar cadáveres
625
Feijóo dice que creará una 'gran agencia de seguridad de transportes', pero ojo, porque ya existe: Sánchez se lo recuerda de esta forma
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
7
meneos
19
clics
Elon Musk publicó sobre raza casi todos los días de enero
Muchas publicaciones en redes sociales del CEO de Tesla en su plataforma son indistinguibles de las de los supremacistas blancos, dicen los expertos.
|
etiquetas
:
elon musk
,
racismo
5
2
1
K
68
actualidad
5 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
5
2
1
K
68
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
Golan_Trevize
Menuda sorpresa, siendo el interfecto un puto nazi de mierda.
2
K
37
#5
Dakaira
Uy, le recomiendo un peliculón, le va a encantar:
m.filmaffinity.com/es/film855419.html
Pero hay que tener paciencia los últimos 20 minutos increíbles, al principio un poco lenta... (No digo más que todo es spoiler)
Que la disfrute y si alguien quiere verla también!
0
K
19
#1
powernergia
Cosas de nazis.
0
K
12
#3
Cincocuatrotres
Los expertos? Es un termino muy ambiguo
0
K
8
#4
MiguelDeUnamano
#3
Por supuesto, seguro que lo único que hace es "pensar diferente".
0
K
16
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Pero hay que tener paciencia los últimos 20 minutos increíbles, al principio un poco lenta... (No digo más que todo es spoiler)
Que la disfrute y si alguien quiere verla también!