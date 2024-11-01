edición general
Elon Musk publicó sobre raza casi todos los días de enero

Elon Musk publicó sobre raza casi todos los días de enero

Muchas publicaciones en redes sociales del CEO de Tesla en su plataforma son indistinguibles de las de los supremacistas blancos, dicen los expertos.

etiquetas: elon musk , racismo
comentarios
Golan_Trevize #2 Golan_Trevize
Menuda sorpresa, siendo el interfecto un puto nazi de mierda.
Dakaira #5 Dakaira
Uy, le recomiendo un peliculón, le va a encantar: m.filmaffinity.com/es/film855419.html

Pero hay que tener paciencia los últimos 20 minutos increíbles, al principio un poco lenta... (No digo más que todo es spoiler)

Que la disfrute y si alguien quiere verla también!


:troll:
powernergia #1 powernergia
Cosas de nazis.
#3 Cincocuatrotres
Los expertos? Es un termino muy ambiguo
MiguelDeUnamano #4 MiguelDeUnamano
#3 Por supuesto, seguro que lo único que hace es "pensar diferente".
