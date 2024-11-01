edición general
Elon Musk confía tanto en la IA que asegura que no nos tenemos que preocupar por la jubilación. Claro, muchos expertos en finanzas se le han tirado encima

Cada vez que Elon Musk habla, sube el pan. El archiconocido empresario ha asegurado recientemente que, en un futuro dominado por la inteligencia artificial, ahorrar para la jubilación dejará de ser necesario. Así, tal cual. Su argumento se apoya en una visión de abundancia tecnológica en la que la productividad, la automatización y la energía barata transformarían por completo el modo en que las personas viven y trabajan.

HeilHynkel #1 HeilHynkel
No, él no. :-D
calde #9 calde
#1 Pero con esa frase, ya conquistó un puñado más de votos de inconscientes que no se dan cuenta de que los robots y las IAs (incluidos los militares), sólo van a trabajar para los 4 magnates que los puedan pagar.
#4 Chiapela
Y qué va a ser de todos aquellos que tienen puestos remunerados y no trabajos?
angelitoMagno #6 angelitoMagno
#4 Elon Musk propone la creación de un renta básica universal
comadrejo #2 comadrejo
El mismo puede ser un perfecto candidato a ser sustituido por una ia de esas. :troll: :troll:
Imag0 #10 Imag0
No te puedes preocupar por lo que no va a existir.
skaworld #3 skaworld
Yo cada dia pienso mas que estos colgaos (Trump, Elon, Thiel...) ya directamente se levantan por la mañana y le preguntan a su IA de referencia que es lo que tienen que decir y hacer y se ciñen al guion... Y asi nos va... Es que no me imagino otro escenario en el que tanta sarta de gilipolleces pueda salir sin el mas minimo atisbo de razonamiento critico, que esten leyendo la ayuda del Clippo sin vacilar.
Trigonometrico #8 Trigonometrico
¡Pero que cojones...!

¿Qué hace un tío de EEUU preocupándose por las jubilaciones? Ellos no tienen seguridad social pública como la de España.


Al final resulta que lo de las jubilaciones en España no es que exista un problema; va a ser que es una campaña a nivel mundial de los más ricos para quitarles derechos a los pobres y dejarlos sin el poco dinero que tienen.
Olepoint #7 Olepoint *
¡¡¡ Sí, señores !!!!!


Por primera vez en la historia humana vamos a ver algo increíble.... ¡¡¡¡ VAN A REPARTIR LA RIQUEZA !!!! xD xD xD xD xD xD xD xD xD
#5 torrrquemada *
Quizás tenga razón pero en el sentido antiutopia: No habrá jubilación, ni tampoco habrá habido ahorro, ergo tendremos unos magníficos campos de refugiados tiendas de campaña, eso sí, con interné a tope de banda.
