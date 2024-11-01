Elon Musk confía tanto en la IA que asegura que no nos tenemos que preocupar por la jubilación. Claro, muchos expertos en finanzas se le han tirado encima

Cada vez que Elon Musk habla, sube el pan. El archiconocido empresario ha asegurado recientemente que, en un futuro dominado por la inteligencia artificial, ahorrar para la jubilación dejará de ser necesario. Así, tal cual. Su argumento se apoya en una visión de abundancia tecnológica en la que la productividad, la automatización y la energía barata transformarían por completo el modo en que las personas viven y trabajan.