Por ellos peleó Heraskevych: así vivieron y murieron los 22 del casco

El Comité Olímpico Internacional descalificó al ucraniano de skeleton Vladyslav Heraskevych de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026 el 12 de febrero por negarse a quitarse un casco que representaba a 22 deportistas y figuras deportivas ucranianas, cuyas vidas fueron sesgadas por las fuerzas rusas durante la guerra en curso. [...] Los rusos han acabado con la vida de 660 atletas y entrenadores y destruido más de 800 instalaciones deportivas, incluyendo 20 centros de entrenamiento olímpicos, paralímpicos y de deportes para sordos.

Atusateelpelo #1 Atusateelpelo
¿En el casco iba representado Maxim Ryndovskiy?
Nihil_1337 #2 Nihil_1337
Madre mía qué de votos negativos por que un compañero de gremio recuerde a sus colegas muertos.

Tengas la ideología que tengas y apoyes a quien apoyes en el conflicto, la empatía va a parte a nada que tengas algunas neuronas espejo. O al menos eso creía yo. Debe ser algo de la capacidad cognitiva entonces.
