El Comité Olímpico Internacional descalificó al ucraniano de skeleton Vladyslav Heraskevych de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026 el 12 de febrero por negarse a quitarse un casco que representaba a 22 deportistas y figuras deportivas ucranianas, cuyas vidas fueron sesgadas por las fuerzas rusas durante la guerra en curso. [...] Los rusos han acabado con la vida de 660 atletas y entrenadores y destruido más de 800 instalaciones deportivas, incluyendo 20 centros de entrenamiento olímpicos, paralímpicos y de deportes para sordos.