Elisa Mouliaá, duro reproche a la Fiscalía ante la inminente apertura de juicio oral contra Íñigo Errejón

A menos de 24 horas de que Errejón reaparezca en los Juzgados de Plaza Castilla para comparecer ante el juez, Elisa Mouliaá lanza un duro reproche a la fiscalía "A pesar de dar veracidad a mi denuncia al final la Fiscalía se ha echado para atrás, pero finalmente el juez ha dicho que no, que va al banquillo porque hay muchas pruebas y son contundentes"."yo salí a dar la cara cuando todo explotó y lo único que hice fue ser buena ciudadana". "A pesar de que la Fiscalía se interponga y le quieran ayudar, el juez lo ha visto claro" sentencia.
Esta denuncia es más falsa que un billete de 27 euros.
Aunque creo que Errejón se merece esto por sus declaraciones negando las denuncias falsas de mujeres.
Es curioso.
⦁ La Fiscalía no acusará a Iñigo Errejón por la agresión sexual denunciada por Elisa Mouliaá y pedirá el archivo
⦁ El juez abre juicio oral contra Errejón y le pide 30.000 euros de fianza
Si dos personas quedan para tener una cita sexual o romántica, cuando una parte intenta besar a la otra y esta le dice que pare y para, no creo que se pueda considerar un delito abuso, independientemente de como se sienta cada uno.
Si dijera que cuando le dijo que no la agarró con fuerza y la siguió besando ya estaría bien jodido y nadie lo estaría defendiendo. Por eso yo no creo que la persona se esté inventando la base del relato en sí, aunque sí creo que no percibe la realidad con mucha claridad.
Ojo , que no digo que el niño rata no lleve un incel dominadole la polla, pero la otra se ve a la legua la clase de oportunista trolera que es...