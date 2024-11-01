edición general
Elisa Mouliaá, duro reproche a la Fiscalía ante la inminente apertura de juicio oral contra Íñigo Errejón

A menos de 24 horas de que Errejón reaparezca en los Juzgados de Plaza Castilla para comparecer ante el juez, Elisa Mouliaá lanza un duro reproche a la fiscalía "A pesar de dar veracidad a mi denuncia al final la Fiscalía se ha echado para atrás, pero finalmente el juez ha dicho que no, que va al banquillo porque hay muchas pruebas y son contundentes"."yo salí a dar la cara cuando todo explotó y lo único que hice fue ser buena ciudadana". "A pesar de que la Fiscalía se interponga y le quieran ayudar, el juez lo ha visto claro" sentencia.

| etiquetas: elisa mouliaá , iñigo errejón , agresión sexual , fiscalía
Comentarios destacados:        
adimdrive #3 adimdrive
Vaya cara más dura que tienen esta mujer y el juez.
Esta denuncia es más falsa que un billete de 27 euros.
Aunque creo que Errejón se merece esto por sus declaraciones negando las denuncias falsas de mujeres.
15 K 168
ostiayajoder #4 ostiayajoder *
#_2 estas llamando baboso a #3?
2 K 31
kosako #22 kosako
#4 Sí. Pero dudo que sea penalizado por ello.
0 K 10
Fj_Bs #7 Fj_Bs
#3 Pues no sé ? como no se dio cuenta de su toxicidad , parece es una manipuladora , no muy culta
0 K 8
security_incident #13 security_incident
#7 Porque se la quería zumbar
2 K 37
Olarcos #15 Olarcos
#7 Porque no veía más arriba del pecho.
1 K 18
Fj_Bs #20 Fj_Bs
#15 Pues hay una regla de vida basica , muy importante ; ALEJESE DEL PELIGRO xD
1 K 18
#10 guillersk *
#3 # 2 Te llama baboso
1 K 21
Andreham #19 Andreham
#3 Todos los que te dan manita porque "Errejón se merece esto por sus declaraciones" son los que a su vez lloran cuando se dice que Kirk se merecía lo que le pasó por sus declaraciones.

Es curioso.
0 K 8
tronchastiles #11 tronchastiles
En tiempos de la dictadura de Franco, si alguien tenía problemas de lindes con el vecino le denunciaba a este por rojo, no había presunción de inocencia y se lo quitaba del medio sin necesidad de lentos juicios.
4 K 59
javibaz #12 javibaz
¿Que tienes contra julio Iglesias?
1 K 24
DORO.C #16 DORO.C
Que no pare el circo de Elisa por favor :popcorn:
1 K 21
#6 BurraPeideira_ *
No es una denuncia falsa porque lo que relata la mujer es real. Lo que queda por valorar es si esos comportamientos constituyen un delito. Yo creo que no, pero para considerarlo una denuncia falsa tendría que ser falso lo que se denuncia.
1 K 21
#9 Donald
#6 tan real que niñopolla cerro pestillos que no existían
#9 Donald
#14 BurraPeideira_
#9 No jodas, puestos a inventarse algo se inventaría un relato más contundente. Lo que cuenta, la inmensa mayoría de la gente ni siquiera lo considera un delito. No conozco el detalle del pestillo pero no creo que marque la diferencia.
Si dos personas quedan para tener una cita sexual o romántica, cuando una parte intenta besar a la otra y esta le dice que pare y para, no creo que se pueda considerar un delito abuso, independientemente de como se sienta cada uno.
Si dijera que cuando le dijo que no la agarró con fuerza y la siguió besando ya estaría bien jodido y nadie lo estaría defendiendo. Por eso yo no creo que la persona se esté inventando la base del relato en sí, aunque sí creo que no percibe la realidad con mucha claridad.
0 K 11
DORO.C #18 DORO.C
#14 Yo estoy convencido de que Elisa se lo cree realmente. Digamos que vive en otro plano de la realidad.
1 K 19
Capaza #5 Capaza
Es lo que tiene tener un justicia politizada que la Fiscalia trabaja a las ordenes del gobierno y los jueces a las ordenes de PP y PSOE. Si como en el caso de Paco Salazar consigues que nadie denuncie ya no lo tienes que acusar de nada, si en el caso de Julio Iglesias quiere imputarlo pones a las denunciantes como testigos protegidas y dejas que una asociación las represente. En el caso de Errejón no interesaba que fuera a juicio porque ha estado protegido por los socios de Gobierno y se les desmontaría sus politicas primero por tener a un presunto abusador sexual si se demuestra o en caso contrario saldria denuncia falsa que tampoco aceptan que existan.
3 K 14
Blackat #21 Blackat
Yo si contara un trola y no me creyeran tambien les haria un reproche...pero que esta se le ve el plumero de lejos....

Ojo , que no digo que el niño rata no lleve un incel dominadole la polla, pero la otra se ve a la legua la clase de oportunista trolera que es...
0 K 7
Mltfrtk #2 Mltfrtk
Mientras tanto, el hombre agresor sexual tan campante, defendido por los babosos de las redes sociales.
5 K -35
Antipalancas21 #8 Antipalancas21
#2 Tu crees ó todo es un montaje para sacar pasta de esa actriz.
4 K 58

menéame