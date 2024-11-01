Elisa Mouliaá, duro reproche a la Fiscalía ante la inminente apertura de juicio oral contra Íñigo Errejón

A menos de 24 horas de que Errejón reaparezca en los Juzgados de Plaza Castilla para comparecer ante el juez, Elisa Mouliaá lanza un duro reproche a la fiscalía "A pesar de dar veracidad a mi denuncia al final la Fiscalía se ha echado para atrás, pero finalmente el juez ha dicho que no, que va al banquillo porque hay muchas pruebas y son contundentes"."yo salí a dar la cara cuando todo explotó y lo único que hice fue ser buena ciudadana". "A pesar de que la Fiscalía se interponga y le quieran ayudar, el juez lo ha visto claro" sentencia.