El juez abre juicio oral contra Errejón y le pide 30.000 euros de fianza

El juez Adolfo Carretero ha abierto juicio oral contra el exportavoz de Sumar Íñigo Errejón, a quien cita el próximo 15 de enero para notificarle la apertura del juicio por la agresión sexual denunciada por la actriz Elisa Mouliaá. Además, el magistrado da un día a Errejón para abonar una fianza de 30.000 euros con la que “asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran imponérsele”.