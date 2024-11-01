El juez abre juicio oral contra Errejón y le pide 30.000 euros de fianza

El juez Adolfo Carretero ha abierto juicio oral contra el exportavoz de Sumar Íñigo Errejón, a quien cita el próximo 15 de enero para notificarle la apertura del juicio por la agresión sexual denunciada por la actriz Elisa Mouliaá. Además, el magistrado da un día a Errejón para abonar una fianza de 30.000 euros con la que “asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran imponérsele”.
| etiquetas: juez , abre , juicio , oral , contra , errejón , pide , 30000 , euros , fianza
es leche lo de la justicia. Puedes esperar meses o años por un avance en un proceso, pero de repente, a ti te dan un día para entregar una fianza