edición general
8 meneos
20 clics
El juez abre juicio oral contra Errejón y le pide 30.000 euros de fianza

El juez abre juicio oral contra Errejón y le pide 30.000 euros de fianza

El juez Adolfo Carretero ha abierto juicio oral contra el exportavoz de Sumar Íñigo Errejón, a quien cita el próximo 15 de enero para notificarle la apertura del juicio por la agresión sexual denunciada por la actriz Elisa Mouliaá. Además, el magistrado da un día a Errejón para abonar una fianza de 30.000 euros con la que “asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran imponérsele”.

| etiquetas: juez , abre , juicio , oral , contra , errejón , pide , 30000 , euros , fianza
7 1 0 K 78 actualidad
5 comentarios
7 1 0 K 78 actualidad
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Ja, ja, ja....ja, ja, ja.
1 K 16
madeagle #3 madeagle
En la vida real nadie habla con consignas... ni se libra de pagar cuando le llevan a juicio
0 K 10
#4 omega7767
"el magistrado da un día a Errejón para abonar una fianza de 30.000 euros"

es leche lo de la justicia. Puedes esperar meses o años por un avance en un proceso, pero de repente, a ti te dan un día para entregar una fianza
0 K 10
#5 guillersk
A este sí que le está comiendo la cara el leopardo comecaras
0 K 10
#2 nadapasista
poco me parece para el monstruo de lavapies
1 K -5

menéame