edición general
17 meneos
17 clics

Las eléctricas y la industria piden aligerar la (su) factura tras dispararse el coste del recargo antiapagón

Una vez se conociera este coste antiapagón, las eléctricas, la industria y las comercializadoras independientes piden convertirlo en un concepto regulado dentro de la factura. Es decir, pasarlo del término de energía a peajes o cargos o una nueva categoría. Se busca socializar el coste y repartirlo entre todos los consumidores, explican desde Aelec. Para las comercializadoras sacar este coste del coste de la energía es clave ya que su volatilidad no les permite cubrirse. Iberdrola ya está incluyendo una clausula en sus ofertas para repercutirlo

| etiquetas: eléctricas , industria , comercializadoras , reducción , factura
16 1 0 K 133 actualidad
15 comentarios
16 1 0 K 133 actualidad
Comentarios destacados:    
makinavaja #1 makinavaja
O sea, que tenemos que pagar entre todos su ineptitud y su mal funcionamiento... ¿correcto? :troll: :troll: :troll: :troll:
10 K 124
ingenierodepalillos #6 ingenierodepalillos
#1 Correcto.
0 K 12
mikhailkalinin #9 mikhailkalinin
#1 De primero de CEO
0 K 8
Dramaba #13 Dramaba
#1 Dudo que la palabra correcta sea "ineptitud"
0 K 12
#7 duckcurve
Os va a costar a llegar al párrafo que he copiado en la entradilla ya que primero dicen de bajar la factura al consumidor, pero realmente lo que quieren es que se quiten impuestos (que recauda el estado) para mantener los costes del sistema (que se reparten entre todos los intervinientes) y que se deje margen para que ellos repercutan más en concepto de ajustes al abonado final ya que ha subido y es algo que internalizan ellos.

Básicamente es una transferencia patrimonial entre el Estado…   » ver todo el comentario
1 K 31
#8 duckcurve
#2 El titular original de Cinco Días es erróneo, no hay más que leer la noticia. El que he puesto yo es correcto, pero quiero dejar constancia de la diferencia. Lo explico en #7
1 K 27
#10 duckcurve
#4 No estoy aquí por el karma. Mi conciencia me dicta dejar así el titular. Si no tiene cabida así en la comunidad, lo entenderé, pero como decía en #8, el titular de Cinco Días daba lugar a la confusión y lo he corregido de manera que todos podáis comprobar que es una variación mía y no del autor de la noticia. Creo que es lo razonable.

Llevo unos 20 años en Meneame (he pasado por todas las fases) y nunca he entendido ciertas reglas sociales o del portal.
0 K 11
MiguelDeUnamano #11 MiguelDeUnamano *
#8 Me extrañaba que pudiese ser un error pero cosas peores se han visto por aquí. xD
0 K 16
rogerius #15 rogerius *
#7 Revisa el titular —a ver si es lo que quieres o he metido la pata. :-|
0 K 20
Format_C #12 Format_C
Si no les salen las cuentas siempre pueden vender la empresa. Seguro que el estado puede asumirlo.
1 K 18
#14 duckcurve
#12 A los fondos de inversión les encanta comprar distribuidoras: Negocio regulado, sin competencia y monopolio natural. No es subjetivo, lo dice la propia normativa: MONOPOLIO NATURAL.
0 K 11
MiguelDeUnamano #2 MiguelDeUnamano *
#0 Arregla el tu titular.
0 K 16
#4 Orka
#0 se va a caer por microbloging
0 K 14
Cometeunzullo #3 Cometeunzullo
Saca la cartera, simple mortal.
0 K 10
#5 hecho
Con la subida de precios en los productos y servicios no es suficiente? Vamos que quieren subir precios y subir márgenes socializando las perdidas.
0 K 9

menéame