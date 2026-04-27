Las eléctricas y la industria piden aligerar la (su) factura tras dispararse el coste del recargo antiapagón

Una vez se conociera este coste antiapagón, las eléctricas, la industria y las comercializadoras independientes piden convertirlo en un concepto regulado dentro de la factura. Es decir, pasarlo del término de energía a peajes o cargos o una nueva categoría. Se busca socializar el coste y repartirlo entre todos los consumidores, explican desde Aelec. Para las comercializadoras sacar este coste del coste de la energía es clave ya que su volatilidad no les permite cubrirse. Iberdrola ya está incluyendo una clausula en sus ofertas para repercutirlo