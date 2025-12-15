Elecciones en Extremadura: El PP mejora su resultado en Extremadura, pero seguirá necesitando a Vox, más fuerte que en 2023

El PP está en condiciones de mejorar el próximo domingo en dos escaños su resultado en las elecciones de Extremadura de 2023, pero sigue necesitando a Vox, que casi dobla su presencia en el parlamento autonómico, según la encuesta para EL PAÍS y la Cadena SER. La actual presidenta popular y candidata a la reelección, María Guardiola, comunicó el pasado octubre su decisión de adelantar al próximo 21 de diciembre los comicios que debían celebrarse en 2027 después de que el parti de Santiago Abascal presentara una enmienda a la ley de presupuestos