Elecciones en Extremadura: El PP mejora su resultado en Extremadura, pero seguirá necesitando a Vox, más fuerte que en 2023

El PP está en condiciones de mejorar el próximo domingo en dos escaños su resultado en las elecciones de Extremadura de 2023, pero sigue necesitando a Vox, que casi dobla su presencia en el parlamento autonómico, según la encuesta para EL PAÍS y la Cadena SER. La actual presidenta popular y candidata a la reelección, María Guardiola, comunicó el pasado octubre su decisión de adelantar al próximo 21 de diciembre los comicios que debían celebrarse en 2027 después de que el parti de Santiago Abascal presentara una enmienda a la ley de presupuestos

ummon #5 ummon
Bien, votando a negacionesitas, muy bien:
Extremadura, entre las cinco zonas españolas con más sequedad y peligro de desertificación

www.eldiario.es/extremadura/medioambiente/extremadura-cinco-zonas-espa.
3 K 38
tul #7 tul
#5 eso lo arreglan en dos patadas, van a regar a base de lagrimas
1 K 18
ummon #8 ummon
#7 Y de sacar vírgenes a paseo y de poner banderas gigantes en todas las rotondas de la comunidad y de poner toros 24*7 en la televisión autonómica.
0 K 11
tul #9 tul
#8 cubrir las necesidades básicas del facherio lo llaman xD
1 K 26
#4 pirat
Cuesta entender la inmolación del pose con este vergonzoso candidato.
2 K 30
tul #6 tul
#4 porfin va paje con el partido podrido?
0 K 15
#10 Borgiano
#4 Sólo se puede entender desde la premisa de que el PSOE ya no existe, sólo existe el sanchismo.
1 K 21
Dene #3 Dene
Un plan sin fisuras.... como el PP no puede hacer los presupuestos - sobres para amiguetes - que quiere, porque los malosos fachosos de Bocs quieren también sobres para sus amiguetes, convoca elecciones donde los malosos -fachosos... sacarán mas votos que antes!! así que podrán pedir mas sobres y cargos para sus amiguetes!!
Aparte de joder al perro.... algún beneficio concreto para los ciudadanos de extremadura?
Aparte, lo de votar a una señora cuya palabra todo el mundo sabe lo que vale.
0 K 12
Battlestar #1 Battlestar
Ojalá no pudieras deducir quien hace la encuesta hace de leerlo. Ojalá.
0 K 10
Raúl_Rattlehead #2 Raúl_Rattlehead
Sarna con gusto no pica.
0 K 7

