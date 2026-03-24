El Ejército emplazará un nuevo grupo de lanzamisiles Patriot ante el Estrecho de Gibraltar

El término gaditano de San Roque, junto a Algeciras, frente a Ceuta y a 100 kilómetros de la base naval de Rota, es el punto de elegido por el Ejército para emplazar una próxima batería de misiles antimisil Patriot. Está ya en marcha el plan para crear un nuevo Grupo de Artillería con lanzadores Patriot, aparte del que actualmente opera las baterías existentes, tres con 18 lanzadores en total, dependientes del Regimiento de Artillería Antiaérea 73, el que tiene su cuartel general en Marines, Valencia, y una sede en Cartagena.