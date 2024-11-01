El ejercito (EEUU) pone a 1500 soldados en espera para un posible despliege en Minnesota [ENG]

El pentágono ha ordenado a 1500 soldados en servicio activo estar preparados en el caso de que hubiera un despliegue en Minnesota. Dos oficiales del ejercito, que hablaron con la condición de permanecer en el anonimato, dijeron que 2 batallones de la 11ª división aerotransportada tenían orden de estar preparados para desplegarse. Esta unidad tiene su sede en Alaska y esta especializada en operaciones árticas. Según uno de los oficiales, los soldados estarían a la espera, en caso de que Trump decida invocar la ley de insurrección.