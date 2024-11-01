edición general
7 meneos
12 clics
El ejercito (EEUU) pone a 1500 soldados en espera para un posible despliege en Minnesota [ENG]

El ejercito (EEUU) pone a 1500 soldados en espera para un posible despliege en Minnesota [ENG]

El pentágono ha ordenado a 1500 soldados en servicio activo estar preparados en el caso de que hubiera un despliegue en Minnesota. Dos oficiales del ejercito, que hablaron con la condición de permanecer en el anonimato, dijeron que 2 batallones de la 11ª división aerotransportada tenían orden de estar preparados para desplegarse. Esta unidad tiene su sede en Alaska y esta especializada en operaciones árticas. Según uno de los oficiales, los soldados estarían a la espera, en caso de que Trump decida invocar la ley de insurrección.

| etiquetas: eeuu , minnesota , trump , ejercito , ice
5 2 0 K 63 actualidad
5 comentarios
5 2 0 K 63 actualidad
johel #2 johel *
Por lo visto la ley de Insurrecion contradice una o varias enmiendas de la constitucion, estan con los chupitos a ver cuantos caen.
2 K 47
Atusateelpelo #4 Atusateelpelo
Minnesota...o Groenlandia.

Ver veremos...
1 K 31
#3 sliana *
La nueva producción de A24, esta vez, una precuela.
1 K 23
azathothruna #1 azathothruna
Falta menos.
Te pido azzathoth, que caigan en el canibalismo y el infanticidio entre carepalidas.
0 K 16
#5 Pingocho *
Sería terrible para los civiles que protestan y que mueran a manos de su propio ejército. Pero viendo algo bueno en medio de la tragedia, sería otro motivo más para seguir enterrando a los republicanos y encerrar tras las rejas a los hdp del gobierno Trump por varios años, una vez caiga en naranjas.
0 K 10

menéame