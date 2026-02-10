La Ejecutiva del PSOE ‘cierra’ la polémica de la negativa del Alcalde de Casalarreina a acoger a menores extranjeros no acompañados sin sanciones ni dimisiones

«Nadie de la Ejecutiva ha pedido la dimisión del Caperos». Con esa frase pretende cerrar (posiblemente en falso) el PSOE riojano la polémica interna generada por la negativa del alcalde de Casalarreina, Félix Caperos, a acoger a menores migrantes no acompañados en el municipio para preservar «la convivencia y la cohesión social». Desde la dirección socialista se subraya que el alcalde ha expuesto sus argumentos y que la Ejecutiva ha escuchado sus explicaciones sin que se produjeran peticiones de dimisión ni decisiones disciplinarias.