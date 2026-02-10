La Ejecutiva del PSOE ‘cierra’ la polémica de la negativa del Alcalde de Casalarreina a acoger a menores extranjeros no acompañados sin sanciones ni dimisiones

«Nadie de la Ejecutiva ha pedido la dimisión del Caperos». Con esa frase pretende cerrar (posiblemente en falso) el PSOE riojano la polémica interna generada por la negativa del alcalde de Casalarreina, Félix Caperos, a acoger a menores migrantes no acompañados en el municipio para preservar «la convivencia y la cohesión social». Desde la dirección socialista se subraya que el alcalde ha expuesto sus argumentos y que la Ejecutiva ha escuchado sus explicaciones sin que se produjeran peticiones de dimisión ni decisiones disciplinarias.
| etiquetas: casalarreina , psoe , menas , félix caperos
¿Pero qué gilipollez es esa? Primero, no tiene nada que ver con sus países, los menores tienen derecho reconocido y defendido por nuestras leyes a ser escuchados, no los puedes echar porque a ti te dé la gana o porque su país de origen sea un país de mierda, que para cualquiera con un mínimo de decencia sería una barbaridad: no voy a cumplir mi propia legislación para mandarlos a un país que no… » ver todo el comentario
Luego tiene toda la razón, tenemos una serie de países al sur, no solo Marruecos, que no cumplen esas leyes internacionales, o se niegan a recibir a sus nacionales, a rescatar pateras... Creando un bucle constante, los migrantes son… » ver todo el comentario
Y eso es una realidad palpable.
Se que te puede parecer una barbaridad lo que digo, pero lo llevo a lo absurdo para que entiendas la barbaridad que decís. No, no es normal que una persona tenga más de 50 detenciones y siga en la calle. En España nadie se muere de hambre, no vendáis un discurso que no es.
¿O esas no?
Y como sigamos así haciendo el gilipollas seguiremos pagando el pato con cada vez más y más votos para los subnormales de VOX. Que ya os digo yo que tampoco quieren solventar el problema.
Nadie quiere un centro de este tipo cerca, no un centro de desintoxicación, ni albergues para sin techo... Si has vivido o pasado cerca, verás que traen consigo problemas de convivencia.
Que lo pongan al lado de donde tú vives, con tus hijos. Y luego nos cuentas que tal la experiencia.