edición general
9 meneos
8 clics
La Ejecutiva del PSOE ‘cierra’ la polémica de la negativa del Alcalde de Casalarreina a acoger a menores extranjeros no acompañados sin sanciones ni dimisiones

La Ejecutiva del PSOE ‘cierra’ la polémica de la negativa del Alcalde de Casalarreina a acoger a menores extranjeros no acompañados sin sanciones ni dimisiones

«Nadie de la Ejecutiva ha pedido la dimisión del Caperos». Con esa frase pretende cerrar (posiblemente en falso) el PSOE riojano la polémica interna generada por la negativa del alcalde de Casalarreina, Félix Caperos, a acoger a menores migrantes no acompañados en el municipio para preservar «la convivencia y la cohesión social». Desde la dirección socialista se subraya que el alcalde ha expuesto sus argumentos y que la Ejecutiva ha escuchado sus explicaciones sin que se produjeran peticiones de dimisión ni decisiones disciplinarias.

| etiquetas: casalarreina , psoe , menas , félix caperos
7 2 0 K 93 actualidad
29 comentarios
7 2 0 K 93 actualidad
Comentarios destacados:    
MiguelDeUnamano #12 MiguelDeUnamano
#11 si ciertos países no cumplen con sus obligaciones, nosotros no tenemos que cumplirlas

¿Pero qué gilipollez es esa? Primero, no tiene nada que ver con sus países, los menores tienen derecho reconocido y defendido por nuestras leyes a ser escuchados, no los puedes echar porque a ti te dé la gana o porque su país de origen sea un país de mierda, que para cualquiera con un mínimo de decencia sería una barbaridad: no voy a cumplir mi propia legislación para mandarlos a un país que no…   » ver todo el comentario
3 K 50
Macnulti_reencarnado #15 Macnulti_reencarnado
#12 seguid así, lo estáis haciendo muy bien. Ahora a por las generales.
0 K 8
MiguelDeUnamano #21 MiguelDeUnamano
#15 Genial "argumento", galán: "exigir que tu propio país cumpla su legislación hace crecer a la extrema derecha", no sé qué pretendes justificar con eso, pero el resultado es dejar a cierto sector ideológico como unos hijos de puta.
0 K 16
Macnulti_reencarnado #24 Macnulti_reencarnado
#21 se os está quedando cara de liebre cuando les echas las largas, galán.
0 K 8
Alakrán_ #25 Alakrán_
#12 Gilipollecez?!? todos estaremos de acuerdo de que los niños deben estar con sus familias, la anormalidad es que tengan que ser tutelados por el estado, niños que además, no pertenecen a ese estado. Por poner un ejemplo, Marruecos tiene mucho dinero para armas.

Luego tiene toda la razón, tenemos una serie de países al sur, no solo Marruecos, que no cumplen esas leyes internacionales, o se niegan a recibir a sus nacionales, a rescatar pateras... Creando un bucle constante, los migrantes son…   » ver todo el comentario
0 K 14
Bapho #26 Bapho
#25 incluso si sus familias los maltratan? O si donde estan sus familias los condena a la muerte/esclavitud/guerra?
0 K 12
Alakrán_ #29 Alakrán_
#26 Hablas de casos extremos, en los que el país correspondiente debe de tutelar a esos niños.
0 K 14
Urasandi #28 Urasandi
#12 mis dieses.
0 K 11
cenutrios_unidos #4 cenutrios_unidos
Es normal, el alcalde solo quiere que estén con sus familias que es donde deben estar. O que se haga cargo su país de origen.
7 K 41
GeneWilder #5 GeneWilder
#4 Desear eso en estos tiempos te pone al nivel del pintor austriaco.
2 K 32
cenutrios_unidos #6 cenutrios_unidos *
#5 ¿Desear que un hijo menor esté con sus padres es un mal deseo? No os entiendo de verdad. Además hay determinados países que no paran de comprar armamento, que no es precisamente nada barato, y no están en guerra con nadie y luego no se hacen cargo de sus menores.

Y eso es una realidad palpable.
1 K 24
Urasandi #9 Urasandi
#6 Curioso cuánto sabes de su origen.
0 K 11
GeneWilder #10 GeneWilder
#6 Sarcasmo.
1 K 21
alfre2 #16 alfre2
#6 qué vas a entender, si tu capacidad de raciocinio (como la de este alcalde) se corresponde con la de un niño de 6 años?
1 K 22
cenutrios_unidos #18 cenutrios_unidos
#16 Serás muy sesudo. Pero no entiendes ni un pimiento a la gente.
0 K 13
alfre2 #22 alfre2
#18 si entender significa bajar al nivel de un simio, entonces no los entiendo. Se ve que tú sí!
0 K 11
cenutrios_unidos #23 cenutrios_unidos
#22 Hombre yo no reniego de mi origen de simio. Y tampoco me los doy de faro moral, puesto que lo que hacéis al final con estas cosas siempre es "el pobre no tiene culpa". Por esa misma regla de tres los que reprimidos que no follan nunca que les dejen violar, no es su culpa son asín.

Se que te puede parecer una barbaridad lo que digo, pero lo llevo a lo absurdo para que entiendas la barbaridad que decís. No, no es normal que una persona tenga más de 50 detenciones y siga en la calle. En España nadie se muere de hambre, no vendáis un discurso que no es.
0 K 13
Urasandi #8 Urasandi
#4 O que se cumplan los acuerdos internacionales que tiene suscritos España, o las leyes de protección al menor,....

¿O esas no?
3 K 50
cenutrios_unidos #11 cenutrios_unidos
#8 Es que si ciertos países no cumplen con sus obligaciones, nosotros no tenemos que cumplirlas. Y hablo directamente de Marruecos. Se llama reciprocidad.

Y como sigamos así haciendo el gilipollas seguiremos pagando el pato con cada vez más y más votos para los subnormales de VOX. Que ya os digo yo que tampoco quieren solventar el problema.
2 K 38
Macnulti_reencarnado #13 Macnulti_reencarnado
#4 a que parece de perogrullo?
1 K 19
alfre2 #17 alfre2
#4 ponte a colorear, anda. No meriendas hasta que no termines una hoja entera!
1 K 22
cenutrios_unidos #20 cenutrios_unidos
#17 Ya he merendado y estoy viendo los payasos de la tele.
0 K 13
Catapulta #3 Catapulta
Lo de los menores no acompañados... Qué nadie sabía nada de ellos y ahora toda España los conoce porque la derecha ha querido machacarlos por rédito político.
2 K 39
Shuquel #2 Shuquel
A este alcalde le vota todo el pueblo, hace bastantes legislatura que "sólo" se presenta él. Si el PSOE lo echase lo único que conseguiría es perder el PSOE la alcaldía porque él seguiría siendo alcalde.
1 K 22
alfre2 #19 alfre2
#2 ah, bueno, pues nada entonces. Aparcao!
0 K 11
alfre2 #14 alfre2
Confirmado! En este país, cualquier cantamañanas llega a alcalde. Y entre más muñeco parezca, más votos.
1 K 22
Alakrán_ #27 Alakrán_
#14 Por favor, está señora está haciendo precisamente de Alcalde, y se está preocupando por sus vecinos, sus inquietudes y preocupaciones.
Nadie quiere un centro de este tipo cerca, no un centro de desintoxicación, ni albergues para sin techo... Si has vivido o pasado cerca, verás que traen consigo problemas de convivencia.
Que lo pongan al lado de donde tú vives, con tus hijos. Y luego nos cuentas que tal la experiencia.
0 K 14
#7 Cincocuatrotres
Porque no lleva al parlamento Sanchez su ley sobre la regulacion de la inmigracion? Porque el parlamento la rechazaría, porque nadie quiere acoger menas?
0 K 8

menéame