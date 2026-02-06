edición general
Casalarreina rechaza la acogida de menores "para preservar la convivencia"

El Ayuntamiento de Casalarreina ha anunciado oficialmente que descarta destinar el inmueble municipal conocido como Antiguas Escuelas a un recurso de acogida de personas menores de edad, una posibilidad que había generado debate en los últimos días. El Consistorio ha querido fijar una posición clara ante la información publicada en distintos medios y las reacciones surgidas, especialmente en redes sociales.

#16 charly-brown
Estoy estudiando actualmente el asunto de los centros de acogida de menores residenciales.
El que diga que es para preservar la convivencia, no tiene ni la más remota idea de lo que está haciendo y hablando.

En un centro de acogida residencial, no suele haber Menas, son son centros de menores, no son centros terapéuticos, ni son USMIJ, ni tonterías varias que la gente se imagina. De hecho no saben nada o muy poco.
En centro de acogida residenciales de menores, suelen ir chicos que han sido…   » ver todo el comentario
#9 alfre2
alfre2 #9 alfre2
#7 no puedes. Estás obligado a cumplir la ley. Son menores. Entérate bien.
3 K 48
Arcangeldemadera #11 Arcangeldemadera
#9 muy conveniente para el chiringuito de los casos menas. Y ahora que se ve que la inmigración también es un negocio de votos, muy conveniente para el gobierno actual.
2 K 20
alfre2 #15 alfre2
#11 andas muy, pero que muy perdido. En diversos temas. De ahí que rebuznes tantas sandeces.
2 K 36
Arcangeldemadera #1 Arcangeldemadera
Yo no entiendo muy bien esto de los menores.

Unos son menores, otros no.

No se sabe donde están sus padres y hacen llamadas a casa.

Por que no se busca a sus padres en Marruecos para llevarlos con ellos directamente?
Marruecos puede ser un país retorcido
por la sharia y el islam que gobierna la nación.
Pero están lejos de estar en una guerra y que sus niños huyan de allí como el que huye del holocausto..
De hecho el próximo mundial estará compartido con España y Marruecos, se disputa llevar alli la final del mundial y han sido la sede de la copa África
4 K 24
Pertinax #2 Pertinax
#1 Y se han dado casos de padres que visitan a sus hijos en el lugar de acogida y vuelven a Marruecos. Alguno ha sido incluso detenido por ello.
#4 alfre2
alfre2 #4 alfre2
#2 puedes hacerte una idea de qué les están evitando a sus hijos para llegar hasta ese extremo.
0 K 10
Pertinax #5 Pertinax *
#4 En su país están construyendo estadios de fútbol a tutiplén y cojonudos para no sé qué mundial de fútbol. ¿Intentan evitar que se aficionen?
#6 alfre2
alfre2 #6 alfre2
#5 te parece eso un indicador de libertad y desarrollo? Deberías ver los que hay en Arabia. Fliparias!
1 K 22
Pertinax #8 Pertinax
#6 Me parece un indicador de que alguien no la está colando con queso.
2 K 32
alfre2 #10 alfre2
#8 exacto. La FIFA.
#3 alfre2
alfre2 #3 alfre2
#1 sí, se ve que no lo entiendes. Que llamen a casa, qué cambia exactamente?

Mis padres y tíos emigraron a otro país, en algunos casos siendo menores de edad, y escribían a casa. Salieron de aquí porque había hambre, miseria y represión. Por qué tendrían que haberlos devuelto?
3 K 48
Arcangeldemadera #7 Arcangeldemadera
#3 "sí, se ve que no lo entiendes. Que llamen a casa, qué cambia exactamente?"

El que no lo entiendes eres tu. Si sabes donde están los padres los puede llevar a casa.
1 K 13
Priorat #12 Priorat
Que lamentable espectáculo del pueblo. Mientras aquí vemos unos mensajitos con las falacias habituales.
1 K 22
Urasandi #17 Urasandi
¿por qué no dice que el alcalde es del PSOE?
1 K 17
#18 corcel
#17 el alcalde, dice  media
1 K 16
#19 tierramar *
En cambio, en Vitoria el PSOE ha impuesto al municipio el mayor centro de menas de España, a pesar del rechazo de los vecinos, pero como a nivel municipal también gobierna el PSOE, lo han "impuesto democráticamente",
0 K 10
#14 pericoporro
"En Casalarreina preservan la convivencia no acogiendo a menores"
Estoy seguro de que en Casalarreina ven a un chaval extranjero pasando hambre en la calle y no le faltan vecinos para atenderlo.
Pero lo que digan en su ayuntamiento va a misa y define el pueblo.
0 K 6

