Casalarreina rechaza la acogida de menores "para preservar la convivencia"

El Ayuntamiento de Casalarreina ha anunciado oficialmente que descarta destinar el inmueble municipal conocido como Antiguas Escuelas a un recurso de acogida de personas menores de edad, una posibilidad que había generado debate en los últimos días. El Consistorio ha querido fijar una posición clara ante la información publicada en distintos medios y las reacciones surgidas, especialmente en redes sociales.
| etiquetas: casalarreina rechaza , acogida , menores , rioja
El que diga que es para preservar la convivencia, no tiene ni la más remota idea de lo que está haciendo y hablando.
En un centro de acogida residencial, no suele haber Menas, son son centros de menores, no son centros terapéuticos, ni son USMIJ, ni tonterías varias que la gente se imagina. De hecho no saben nada o muy poco.
En centro de acogida residenciales de menores, suelen ir chicos que han sido… » ver todo el comentario
Unos son menores, otros no.
No se sabe donde están sus padres y hacen llamadas a casa.
Por que no se busca a sus padres en Marruecos para llevarlos con ellos directamente?
Marruecos puede ser un país retorcido
por la sharia y el islam que gobierna la nación.
Pero están lejos de estar en una guerra y que sus niños huyan de allí como el que huye del holocausto..
De hecho el próximo mundial estará compartido con España y Marruecos, se disputa llevar alli la final del mundial y han sido la sede de la copa África
www.elobservador.com.uy/futbol-internacional/no-queremos-el-mundial-20
Mis padres y tíos emigraron a otro país, en algunos casos siendo menores de edad, y escribían a casa. Salieron de aquí porque había hambre, miseria y represión. Por qué tendrían que haberlos devuelto?
El que no lo entiendes eres tu. Si sabes donde están los padres los puede llevar a casa.
Estoy seguro de que en Casalarreina ven a un chaval extranjero pasando hambre en la calle y no le faltan vecinos para atenderlo.
Pero lo que digan en su ayuntamiento va a misa y define el pueblo.