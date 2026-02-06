Casalarreina rechaza la acogida de menores "para preservar la convivencia"

El Ayuntamiento de Casalarreina ha anunciado oficialmente que descarta destinar el inmueble municipal conocido como Antiguas Escuelas a un recurso de acogida de personas menores de edad, una posibilidad que había generado debate en los últimos días. El Consistorio ha querido fijar una posición clara ante la información publicada en distintos medios y las reacciones surgidas, especialmente en redes sociales.