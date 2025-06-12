edición general
EEUU ya tiene presencia militar en Groenlandia: así es su contingente actual

En 1951, Washington y Copenhague, firmaron el Tratado de Defensa de Groenlandia, que estableció el derecho de EE.UU. a construir bases militares y a desplazar fuerzas libremente por su territorio, siempre que se lo notifiquen a las autoridades danesas y groenlandesas. "Si Trump intentara apoderarse del territorio por la fuerza, la pregunta es: '¿contra quién lucharían [los estadounidenses]?, ¿contra sus propios militares?' Ya están allí" Si Trump cumpliera su amenaza de anexionarse la isla por medios militares, sería "la guerra más corta"

Noeschachi
Y para mas coñita Dinamarca aprobó este mismo Junio que las tropas americanas se pasearan por Dinamarca (la de verdad) libremente y fuera de la jurisdicción del pais. Podrian anexionarse todo el reino mas rápidamente de lo que lo hizo el pintor austriaco.

www.eunews.it/en/2025/06/12/denmark-approves-military-agreement-with-u
3
pip
#7 es que el sistema no está diseñado para que tu aliado sea tu enemigo. Es una excepción no prevista, se rompe todo.
2
Un_señor_de_Cuenca
#10 Parece que la historia no ha servido para nada. Cada vez que un país ha dejado circular las tropas de otro más fuerte, la cosa no ha acabado bien.
0
#11 Horkid
#7 LAs tropas estadounidenses ya se pasean por Europa en el plan Europa-defender, por el que además de las bases militares están aterrizaron en Europa soldados, vehiculos militares,... en sucesivas oleadas: www.europeafrica.army.mil/Defender/dvpTag/2025/ U.S. Army Europe and Africa
"Sword of Freedom". Ahora quieren que Europa adapte sus infraestructuras (carreteras, puentes, vias de tren) a los vehiculos americanos, pagado con nuestros impuestos por supuesto. ¿Para qué creen que EEUU está desplegando tropas e infraestructura militar en Europa? Adivinanza!
1
#3 Horkid
Groenlandia es Europa, y como el resto de países europeos ya está ocupada por las tropas estadounidenses. Si ahora Trump decide adueñarse de los recursos de Groenlandia, lo hará por la fuerza sin resistencia, como en Europa donde se está adueñando de nuestros impuestos con ela escusa del rearme. El gran error de Europa ha sido considerar a EEUU un aliado, mientras en realidad nos invadía, haciéndonos creer que la amenaza era Rusia, y el comunismo. EL socio natural de Europa es Rusia. Creer en un país gobernado en realidad ,por empresas depredadoras ha sido un gran error, las empresas buscan beneficios a cualquier precio.
3
#6 Vindicta
#3 Groelandia no es Europa.
0
Noeschachi
#6 Geográficamente no, politicamente bajo la jurisdicción danesa y económicamente casi al 100%. Pero los ciudadanos groenlandeses son ciudadanos europeos de pleno derecho.
0
#12 Vindicta
#9 Políticamente son un territorio autónomo de ultramar de Dinamarca, pero no de la UE, puesto que ellos mismos optaron por salir de la UE, a la que habían entrado solo porque entró Dinamarca, pero con una oposiciòn del 70% de los groelandeses. Su autonomía los convierte prácticamente en un país independiente en todos los aspectos salvo en polìtica exterior.
0
Noeschachi
#12 Son legalmente un territorio de ultramar de la Unión Europea, lo cual es una situación mas cercana a la membresía plena que la pueda tener Turquía o Botswana. Deben por tanto respetar los tratados y normas de la Unión aunque no tengan voz propia. Sus ciudadanos si son a titulo individual ciudadanos europeos.
en.wikipedia.org/wiki/Special_territories_of_members_of_the_European_E
en.wikipedia.org/wiki/Overseas_Countries_and_Territories_Association
1
#14 Vindicta
#13 Como verás en el enlace, OCT no es UE. Es un estatus especial para territorios que no son parte de la unión, aunque sí que puedan ser parte de alguno de sus paìses miembros.
0
Noeschachi
#14 Lo que discuto aquí es el blanquinegrismo, la relación con la UE es una escala de grises. Legalmente son bastante la UE sin llegar a ser miembros de pleno derecho. Mucho mas integrados que los paises EFTA
0
#2 Abril_2025
Los groenlandeses no quieren ser yankis, aún. Es una tontería pensar que van a invadirla militarmente cuando podrían convencerles para que de anexionaran libremente
2
pip
#2 hay que ser muy tonto para dejar de ser Danés y pasar a ser Usano de segunda categoría, pero vivimos tiempos en los que todo es posible.
3
Un_señor_de_Cuenca
#5 Todo es cuestión de presión y dinero.
0
cocolisto
Hay tontos,gilipollas y daneses.Por mi se lo merecen,desde luego no sus ciudadanos,pero sus dirigentes ,como todos los europeos,son unos traidores a sus poblaciones.
0
#1 Feliberto
Vamos que las tropas ya están sobre el terreno, una orden y en menos de 1 hora Groenlandia sería colonia estadounidense.
1
#4 Lusco2
#1 Se convierte en estado libre asociado, así es la democracia
1
#8 Horkid
#1 Ya lo es ,como el resto de Europa, fuimos unos ingenuos creyendo que EEUU era una democracia, cuando en realidad es una dictadura: la dictadura de las corporaciones estadounidenses, que eligen a sus gobernantes, las elecciones consisten en republicanos apuestan por unas empresas, democratas por otras; pero las necesidades de los ciudadanos no cuentan apra nada.
2

