EEUU ya tiene presencia militar en Groenlandia: así es su contingente actual

En 1951, Washington y Copenhague, firmaron el Tratado de Defensa de Groenlandia, que estableció el derecho de EE.UU. a construir bases militares y a desplazar fuerzas libremente por su territorio, siempre que se lo notifiquen a las autoridades danesas y groenlandesas. "Si Trump intentara apoderarse del territorio por la fuerza, la pregunta es: '¿contra quién lucharían [los estadounidenses]?, ¿contra sus propios militares?' Ya están allí" Si Trump cumpliera su amenaza de anexionarse la isla por medios militares, sería "la guerra más corta"