EEUU ya tiene presencia militar en Groenlandia: así es su contingente actual

En 1951, Washington y Copenhague, firmaron el Tratado de Defensa de Groenlandia, que estableció el derecho de EE.UU. a construir bases militares y a desplazar fuerzas libremente por su territorio, siempre que se lo notifiquen a las autoridades danesas y groenlandesas. "Si Trump intentara apoderarse del territorio por la fuerza, la pregunta es: '¿contra quién lucharían [los estadounidenses]?, ¿contra sus propios militares?' Ya están allí" Si Trump cumpliera su amenaza de anexionarse la isla por medios militares, sería "la guerra más corta"
"Sword of Freedom". Ahora quieren que Europa adapte sus infraestructuras (carreteras, puentes, vias de tren) a los vehiculos americanos, pagado con nuestros impuestos por supuesto. ¿Para qué creen que EEUU está desplegando tropas e infraestructura militar en Europa? Adivinanza!
